Pietro Lombardis Freundin Laura verrät, welche Schönheits-OPs sie schon hatte

Unter Influencern ist es nicht ungewöhnlich, sich im Namen der Schönheit unters Messer zu legen. Nun äußert sich Laura Maria Rypa zu ihren bisherigen Erfahrungen.

Laura Maria Rypa (26) spricht Klartext! Die Influencerin steht aufgrund ihrer Beziehung mit Sänger Pietro Lombardi (30) sehr im Rampenlicht. Derzeit erwartet das Promi-Paar sein erstes gemeinsames Kind, das Anfang nächsten Jahres zur Welt kommen wird. Auf Instagram hält die blonde Schönheit ihre Fans mit täglichen Updates auf dem Laufenden über ihre Schwangerschaft. Lauras über 700.000 Follower sind sehr neugierig, was das Privatleben der beiden Stars betrifft, und stellen ihr immer wieder intime Fragen. Dabei geht es nicht nur um die Schwangerschaft der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten, sondern auch um Lauras Beauty-Tipps.

Bei einer Fragerunde wolle ein User wissen: „Würdest du eine Schönheits-OP machen lassen nach der Schwangerschaft? Zum Beispiel Brüste oder Streifen lasern?“ Daraufhin gab die Düsseldorferin eine eindeutige Antwort. „Nein, es kommt für mich niemals infrage, Implantate zu tragen oder sonstiges in der Art“, gab sie an. „Und gegen die Streifen würde ich auch nichts machen... Ich finde so was sogar megaschön.“ Selbst wenn ihr Körper nach der Geburt nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht, will Laura also nicht den Gang zum Beauty-Doc antreten. Damit stellt sie unter ihren Influencer-Kolleginnen eine erfrischende Ausnahme dar.

Laura Maria Rypa: „Ich finde natürliche Brüste so viel schöner“

Tatsächlich hat Pietros Verlobte aber schon Erfahrungen mit Beauty-Eingriffen gemacht. „Ich habe mir lediglich mal die Lippen unterspritzen lassen“, erzählte sie. Inzwischen sei davon aber nichts mehr zu sehen. Eine Zeit lang habe Laura außerdem mit dem Gedanken gespielt, ihre Augenringe unterspritzen zu lassen. Als ihr aber erzählt wurde, „dass das Hyaluron im Gesicht wandert“, habe die Blondine einen kleinen Schock bekommen. „Deshalb habe ich mich damit abgefunden und werde nichts an mir machen lassen“, fügte Laura hinzu. Mittlerweile finde sie ihren „Makel“ nicht weiter schlimm.

Auch ihre Oberweite will die Schwangere auf keinen Fall verändern lassen. „Es ist jeder Frau selbst überlassen, was sie macht und was nicht. Aber ich finde natürliche Brüste so viel schöner“, erklärte Laura.