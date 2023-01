„Richtigen Schub bekommen“: Laura Maria Rypa hat in Schwangerschaft 15 Kilo zugenommen

Der Babybauch von Laura Maria Rypa wird immer runder und runder. Ihren Fans verrät die Influencerin nun, wie viele Kilos sie schon zugenommen hat. © Instagram/Laura Maria Rypa

Bald ist es so weit und das erste Kind von Laura Maria Rypa (27) und Pietro Lombardi (30) erblickt das Licht der Welt. Auf Instagram hält die Influencerin ihre 751.000 Follower große Community regelmäßig mit Updates auf dem Laufenden über ihre Schwangerschaft. Mittlerweile hat der Babybauch der blonden Schönheit eine beeindruckende Größe erreicht. Ihre wunderschöne XXL-Kugel präsentiert Laura stolz auf verschiedenen Social-Media-Posts. In ihrer Story wird die werdende Mama dagegen intimer und geht auf die vielen Veränderungen ein, die ihr Körper infolge der Schwangerschaft durchmachte.

Noch im dritten Monat habe man nicht richtig erkennen können, dass Laura ein Baby erwarte. Mit Beginn des vierten Monats habe sich ihr Gewicht dann verändert. Doch wie viele Kilos hat die Verlobte von Pietro eigentlich zugelegt? Insgesamt seien es „knapp 15 Kilo“ gewesen, verrät Laura ihren Fans ganz ehrlich.

Laura Maria Rypa: „Ich esse das, worauf ich Lust habe!“

Besonders viel habe sich im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft getan. „Ich habe einen richtigen Schub bekommen, aber es kam auch viel Wasser dazu“, erzählt Laura. Die frühere Rechtsanwaltsfachangestellte macht sich allerdings nicht verrückt wegen ihres Gewichts. Eine besondere Diät oder Ernährungsweise habe sie während der Schwangerschaft nicht befolgt. „Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich mich eh sehr ausgewogen ernähre, aber ich esse wirklich das, worauf ich Lust habe“, plaudert die Netz-Bekanntheit aus. So kam es für Laura auch nicht infrage, auf Süßigkeiten zu verzichten, obwohl ihr die Hebamme dazu geraten hatte.

Schon während des ersten Trimesters litt die 27-Jährige an heftiger Schwangerschaftsübelkeit. Kurz vor der Geburt wird sie nun ebenfalls von schmerzhaften Symptomen geplagt. In ihrer Story erzählt Laura, dass sie mit heftigen Wassereinlagerungen zu kämpfen hat. „Besonders am Morgen ist es extrem schlimm, ich schaffe es nicht mal, eine Faust zu machen“, klagt sie. Um ihre Beschwerden zu lindern, mache sie Gymnastik oder massiere ihre Hände.