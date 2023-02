Laura zeigt Liste: Das waren alle möglichen Namen für Mini-Pietro

Laura Maria Rypas und Pietro Lombardis Sohn heißt Leano. Allerdings hatten die Eltern auch andere Babynamen auf der Liste.

Köln – Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) wurden im Januar Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes. Das verlobte Pärchen war sich vor der Geburt lange nicht einig, welchen Namen das Baby bekommen sollte. In ihrem Podcast „On-Off“ verrieten Laura und Pietro noch wenige Monate zuvor im Oktober, dass der Name ein Streitpunkt sei.

Laura wollte lieber einen amerikanischen Namen wie Jaden oder Nathan, Pietro war aber total dagegen. Der Grund: Die englischen Namen würden ja überhaupt nicht zu seinem italienischen Nachnamen Lombardi passen. Und da die beiden damals noch nicht verlobt waren, merkte er auch an, dass die Namen genauso wenig zu Rypa passen würden.

Pietro und Laura: Italienische Baby-Namen setzten sich durch – Fans sind gespalten

Am Ende einigte sich das Paar auf Leano Romeo – und spaltete damit die Meinungen der Fans. Bei Instagram verriet Laura jetzt in einer Frage-Antwort-Runde, welche anderen Babynamen sie und Pietro Lombardi am Ende noch auf dem Zettel hatten. Bei dieser Liste fällt auf: Alle möglichen Namen für Laura und Pietros Baby klingen ähnlich südländisch.

Offenbar hat sich Pietro deutlich genug gegen die amerikanischen Namen ausgesprochen. Mögliche Alternativen für Leano Romeo wären nämlich auch Amando, Amelio, Dario, Livio, Luan und Levin gewesen. Das O am Ende des Namens war scheinbar eine Bedingung. Auf Instagram gibt Laura aber nicht nur mögliche Baby-Namen Preis, sie verrät auch immer wieder Details aus ihrem alltäglichen Leben als Influencerin und Mama.

So nahm sie ihre Follower auch mit auf die schwierige Reise ihrer Schwangerschaft, während der sie wegen einer Gebärmutterhalsverkürzung und frühzeitigen Wehen auch einige Zeit im Krankenhaus verbringen musste. Außerdem erlitt sie während der Geburt einen Blasensprung und Leano kam als Frühchen sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt. Gemeinsam mussten Mutter und Sohn noch zwei Wochen im Krankenhaus verbringen, sind aber seit Ende Januar als glückliche Familie wieder zu Hause.