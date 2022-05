Laura Müller halbiert Preis für persönliche Videobotschaft wegen Fan-Beschwerden: „Am Ende sind wir alle glücklich“

Von: Julia Hanigk

Teilen

Laura Müller kann man mit persönlichen Videobotschaften buchen. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/lauramuellerofficial

Laura Müller ist jetzt über eine Plattform buchbar, auf der sie für Geld private Videobotschaften aufnimmt. Ursprünglich kostete das ab 250 Euro, jetzt halbierte die Influencerin den Preis. Viele Fans fanden das wohl zu teuer.

Cape Coral/Florida - Laura Müller (21; alles über die Wendler-Ehefrau) hat einen neuen Geschäftszweig entdeckt. Die Frau von Michael Wendler (49) kann man online jetzt für private Videobotschaften buchen. Für wählbare Anlässe wie zum Beispiel Geburtstag oder Vatertag spricht einem Müller ein paar Worte in die Kamera – ursprünglich ab 250 Euro. Jetzt hat sie den Preis gesenkt.

Laura Müller jetzt per persönlicher Videobotschaft buchbar

„Mein Postfach explodiert, ich bekomme ganz viele Nachrichten“, so Laura Müller auf Instagram. „Ganz viele von euch haben mir geschrieben, sie würden gerne ein Video von mir buchen, aber 250 Euro ist zu teuer“, erklärt die Influencerin einen Tag, nachdem sie auf der Plattform buchbar ist. Auf ihrem Account hat Müller inzwischen auch schon zwei Video-Beispiele für ihre Fans hochgeladen.

Zum Vergleich: auch einige andere Promis sind dort vertreten, deren Videogrüße es aber für weitaus weniger Geld gibt. Paul Jahnke schickt schon ab 39 Euro Grüße, Roberto Blanco grüßt für 80 Euro, Thorsten Legat bietet seine Dienste für 52 Euro derzeit an.

Laura Müller halbiert Preis für persönliche Videobotschaft wegen Fan-Beschwerden: „Am Ende sind wir alle glücklich“

Nun hat auch Laura Müller den Preis gesenkt, genauer gesagt halbiert. „Dachte mir so: ;Come on‘, da breche ich mir doch keinen Zacken aus der Krone. Ich habe jetzt den Preis auf die Hälfte gesenkt. Am Ende sind wir alle glücklich und das ist das wichtigste, was zählt. Deswegen ab sofort ab 125 Euro ein Videogruß von mir!“

Laura Müllers Account auf der Plattform „Memmo“, auf der man Videobotschaften von ihr buchen kann. © Screenshot memmo.me/de/de/profile/laura-muller-2

Letztes Jahr eröffnete Laura Müller auch einen „OnlyFans“-Account. Zuletzt zeigte sich Laura Müller mit dem Wendler turtelnd bei einem Presseevent der Schmuckmarke „Tiffany&Co.“ Verwendete Quellen: instagram.com/lauramuellerofficial