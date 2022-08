Im kurzen weißen Kleid: Laura Müller und Michael Wendler im Liebesurlaub in New York

Laura Müller und Michael Wendler genießen eine Auszeit. © Instagram/Laura Müller

Sie sind in New York: Laura Müller und Michael Wendler verbringen einen romantischen Liebesurlaub in der Metropole. Die Influencerin verzaubert in einem weißen Minikleid.

New York – Sie begeistert in einem kurzen Kleid in Weiß: Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) genießen aktuell einen romantischen Liebesurlaub in New York, bei dem sie alle wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt, die niemals schläft, besichtigten. Das glückliche Paar besuchte dabei unter anderem den Central Park und den Times Square und hält sich seit zwei Wochen im Big Apple auf.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram ließ die Influencerin ihre Follower jetzt an Eindrücken ihres romantischen Liebesurlaubs teilhaben und postete fünf Schnappschüsse des Aufenthalts in der Metropole und ein Video von einer Fahrradtour durch die Stadt. In der Bildunterschrift des Postings schrieb das „Playboy“-Model: „New York City. Fotostrecke.“ Ihrem Beitrag fügte die Beauty zudem den passenden Hashtag #week2 hinzu.

Laura Müller und Michael Wendler im Liebesurlaub in New York

Auf zwei der tollen Aufnahmen ihrer New York-Reise ist die TV-Persönlichkeit in einem sommerlichen Minikleid in Weiß zu bewundern, das sie mit weißen Sandalen und einer stylischen Sonnenbrille kombinierte. Auf dem ersten Foto umarmt sich das Pärchen und strahlt zufrieden in die Kamera, wobei sie in ihrem knappen Outfit alle Blicke auf sich zieht. Ihr Liebesurlaubs-Posting schloss die ehemalige „Let’s Dance“-Teilnehmerin mit zwei Central Park-Bildern ab, auf denen sie in ihrem kurzen Kleid auf einem der Felsen des Freizeitgeländes posiert und die Skyline der Großstadt zu sehen ist.