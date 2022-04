„War so schön“: Laura Müller und Michael Wendler super verliebt auf ihrem neuen Luxusboot

Trotz Steuerschulden scheinen Michael Wendler und Laura Müller in den USA auf nichts verzichten zu müssen. So kauften sich der Schlagerstar und seine Partnerin zuletzt ein nagelneues Motorboot. Mit diesem unternahm das Pärchen nun eine erste Spritztour.

Cape Coral, Florida - In den vergangenen Monaten gewährten Michael Wendler (49) und Laura Müller (21) immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben (hier alle News auf der Themenseite). Dabei darf natürlich auch der nötige Luxus nicht fehlen. Teure Geschenke, kostspielige Renovierungen, ein Wohnmobil und ein Boot - der Schlagerstar und seine Liebste leben aktuell in Saus und Braus.

Eineinhalb Jahre nach Michael Wendlers RTL-Rauswurf

Eineinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass Michael Wendler sich mit Verschwörungstheorien selbst ins Abseits drängte. Die Konsequenz: RTL distanzierte sich umgehend vom gebürtigen Dinslakener, verpixelte ihn sogar in der bereits aufgenommenen DSDS-Staffel und sagte die Aufnahme der bereits geplanten Hochzeit des Schlagerstars mit Laura Müller ab. Auch Wendlers langjähriger Freund und Manager Markus Krampe beendete kurzerhand die Zusammenarbeit.

Weiter schienen die Skandale kaum abzureißen - und nahmen auch zunehmend Einfluss auf die finanzielle Situation des Sängers und seiner Frau. Denn etliche Werbepartner, wie beispielsweise Kaufland, wendeten sich von Michael Wendler und Laura Müller ab.

Laura Müller und Michael Wendler im finanziellen Saus und Braus

Nicht nur musste der Schlagerstar in den letzten Monaten auf Werbeeinnahmen verzichten - auch soll der „Sie liebt den DJ“-Interpret dem deutschen Finanzamt noch ganze 1,25 Millionen Euro schuldig sein. Das rechnete der Sänger damals in seiner TVNow Doku-Soap gegenüber Ex-Manager Markus Krampe aus.

Wer Michael Wendler und Laura Müller bei Social-Media verfolgt, würde jedoch nie auf den Gedanken kommen, das Pärchen hätte Geldprobleme oder gar Schulden. So hatten der Musiker und seine Liebste in den vergangenen Monaten nicht nur ein Wohnmobil erstanden, sondern sich nun wohl auch ein nagelneues Luxusboot gekauft.

Erst vor Kurzem hatte Laura Müller ein Foto des Boots gepostet und dazu - auf Deutsch übersetzt - geschrieben: „Ich lebe mein bestes Leben. Unser neues Boot ist bereit für den Ozean.“ Auf dem dazu veröffentlichten Bild steht die 21-Jährige in Stiefeln und kleinem Schwarzen neben einem luxuriösen Motorboot.

Einer zuletzt veröffentlichen Instagram-Story des It-Girls nach zu schließen, sei nun der Zeitpunkt gekommen, in See zu stechen. In dem kurzen Clip zeigt sie ihren Mann, der stolz am Steuer des neuen Boots steht - was ein wenig an das Musikvideo seines Mega-Hits „Egal“ erinnert. „War so schön“, schreibt die 21-Jährige super verliebt zu dem Video.

Ist das bald das zweite Zuhause der Wendlers? Laura Müller stolziert durch teures Wohnmobil

Der extravagante Lifestyle ist Michael Wendler und Laura Müller nicht fremd. Der Schlagersänger hat sich wohl auch ein Wohnmobil gekauft - ist dieses bald das zweite Zuhause des Paares? Verwendete Quellen: instagram.com/lauramuellerofficial