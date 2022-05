Von „Papas ganzer Stolz“ bis „lächerlich“: Fans diskutieren Laura Müllers neue Bikini-Bilder

Neue Bikini-Fotos!

+ © Instagram/Laura Müller Laura Müller posiert auf ihrem neuen Jetski auf dem Meer © Instagram/Laura Müller

Sie räkelt sich auf ihrem neuen Jetski! Laura Müller teilte Bikini-Bilder, auf denen sie auf dem Wasserfahrzeug posiert. Ein paar Fans der Schönheit kritisieren die Aufnahmen.

Florida – Sie posiert auf ihrem brandneuen Jetski! Laura Müller (21) ist für ihren Traumkörper bekannt und ließ zuvor bereits die Hüllen für den Playboy fallen. Jetzt hat die Ehefrau von Michael Wendler (49), die ihren Followern auf ihrem OnlyFans-Account regelmäßig ihren durchtrainierten Körper zeigt, mit ihren Anhängern neue Bikini-Fotos geteilt.



Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ursprünglich aus Tangermünde stammende Influencerin zwei Schnappschüsse von sich, auf denen sie sich auf dem luxuriösen Wasserfahrzeug in einem Bikini räkelt. Auf den beiden Fotos setzt der Star ihren Körper gekonnt in Szene. Zu ihrem Beitrag verkündete die Beauty, dass sie und ihr Liebster sich zwei der Wasserfahrzeuge gekauft hätten und schrieb aufgeregt: „Stolze Besitzer von zwei brandneuen Jetskis.“ Das Paar scheint aktuell also viel Spaß dabei zu haben, mit ihren neuen Spielzeugen das Meer unsicher zu machen!

Laura Müllers Fans reagieren auf ihre neuen Bikini-Fotos

Die heißen Bikini-Bilder der Prominenten schienen jedoch nicht bei allen gut anzukommen, da einige Follower des Stars die Aufnahmen und scheinbar auch ihren glamourösen Lebensstil kritisierten. So kommentierte einer der User in einem ironischen Ton: „Papas ganzer Stolz.“ Und auch ein weiterer Follower der Prominenten kritisierte das Posting mit den Worten: „Lächerlich.“ Der Beitrag wurde jedoch auch von einigen Followern gefeiert, so schwärmte ein Anhänger des Models: „Traumkörper.“