Laura Papendick und Alex Hindersmann verraten Geschlecht des Babys

Laura Papendick und Alex Hindersmann geben das Geschlecht ihres Babys bekannt © Instagram: laurapapendick & alexander_hindersmann

Laura Papendick und Alexander Hindersmann erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram verrieten sie nun das Geschlecht des Babys.

Gerade einmal ein halbes Jahr ist es her, dass die RTL-Moderatorin Laura Papendick (34) und der einstige „Bachelorette“-Teilnehmer Alexander Hindersmann (34) ihre Beziehung öffentlich machten. Per Instagram-Post zeigten die beiden, dass sie schon seit einem Jahr ein Paar sind. Anfang Februar 2023 teilten die beiden dann mit ihren Fans, dass sie ein Baby erwarten, zeigten Ultraschall-Bilder und schrieben: „Wenn aus Liebe Leben wird ...“.

Nun haben die beiden auf Instagram Eindrücke von ihrer Babyparty geteilt, bei der auch das Geschlecht des Kindes enthüllt wurde. „Wir freuen uns auf dich und können es kaum erwarten, bis wir dich das erste Mal sehen und in den Armen halten dürfen. Nicht mehr lange, dann sind wir zu dritt,“ verkündeten die werdenden Eltern auf Instagram. Ein Stich in einen Ballon gab blaues Konfetti und viele kleine blaue Ballons frei.

Gute Ratschläge von den Fans

Im Video sieht man, wie sich Alex und Laura glücklich in die Arme fallen. Damit steht also fest: Es wird ein kleiner Junge. Doch nicht nur die zukünftigen Eltern sind überglücklich. Auch die Follower gratulieren dem Paar zum baldigen Nachwuchs. Und gute, wenn auch nicht ganz ernst gemeinte Ratschläge, gibt es von den Fans noch dazu. So schreibt eine Nutzerin: „Kinder sind einfach toll. Herzlichen Glückwunsch! Als zweifache Jungen-Mama rate ich euch zu einer guten Haftpflichtversicherung!“