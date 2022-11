Zeitgleich Bild in weißem Kleid gepostet: Sarah Engels schweigt nach Pietro Lombardis Verlobung

Sie hat Ja gesagt! Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi sind verlobt. Ex-Frau Sarah Engels hat zu den großartigen Neuigkeiten allerdings noch keine Reaktion gezeigt.

Am 30. Oktober machte Pietro Lombardi (30) seiner schwangeren Freundin Laura Maria Rypa (26) einen Heiratsantrag. Danach postete die 26-Jährige ein Selfie vor dem Rosen-Hintergrund und präsentierte dabei stolz ihren Verlobungsring. Auf Instagram gratulieren ihr zahlreiche deutsche Promis. Nur eine schweigt: Pietros Ex-Frau Sarah Engels, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels gratulierte Ex-Mann Pietro zu Babynews

Pietro Lombardi und Sarah Engels lernten sich 2011 in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ kennen. Im März 2013 folgte die Hochzeit und zwei Jahre später dann der gemeinsame Sohn Alessio. 2019 ließ sich das Paar scheiden. Sarah Engels ist seit 2021 mit Julian verheiratet und hat mit ihm auch schon eine gemeinsame Tochter.

Pietro Lombardi (r.) und Sarah Engels (m.) ließen sich 2019 scheiden. Nun ist der DSDS-Star mit Laura Maria Rypa (l.) verlobt © Instagram/sarellax3 & Instagram/pietrolombardi & Instagram/lauramaria.rpa

Nun hat Pietro auch endlich die Liebe gefunden. Kurz nachdem er die Beziehung zu Laura Maria Rypa öffentlich machte, verkündete er im August 2022 die Baby-News. Schon da warteten Fans lange auf eine Reaktion von Sarah Engels. Böses Blut schien bis dahin nämlich nicht zwischen dem ehemaligen DSDS-Traumpaar zu fließen. Letztlich kommentierte sie den Beitrag von Pietro und Laura und wünschte dem Paar alles Gute.

Sarah Engels schweigt zur Verlobung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Zur Verlobung hat sich Sarah zwei Tage nach der Verkündung aber immer noch nicht geäußert. Stattdessen postete sie zeitgleich in ihrer Instagramstory Bilder von ihrem Fotoshooting und einen gemeinsamen Schnappschuss mit Ehemann Julian. Herrscht etwa doch ein Konkurrenzkampf zwischen Sarah und Pietro? Vielleicht hat die Zweifachmama ihrem Ex und Laura auch einfach eine private Nachricht geschickt. Es muss ja nicht immer alles in der Öffentlichkeit gesagt werden.

Ob sich Sarah Engels dennoch dazu entscheidet, sich öffentlich zu der neuen Verlobung ihres Ex-Mannes zu äußern, ist ganz ihr überlassen. Anders, als bei Pietro Lombardi und seiner Laura, deren Babyglück von einem sehr engen Freund verraten wurde. Verwendete Quellen: Instagram/sarellax3 & Instagram/pietrolombardi & tag24.de