„War Laura so beim Notar?“: Fans wundern sich über Hauskauf-Foto von Pietro Lombardi und Laura

Teilen

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben gemeinsam ein Haus gekauft. Die Bekanntmachung auf Social Media sorgte bei Fans jedoch für Verwirrung.

Türkei – Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) haben in eine Immobilie investiert. Das Paar, das gemeinsam den acht Monate alten Sohn Leano Romeo großzieht, teilte seinen Fans die aufregende Neuigkeit in einem neuen Instagram-Post mit. Der Ortsangabe des Beitrags nach zu schließen, befindet sich das Haus in einer beliebten Urlaubsregion der Türkei. Doch wie Pietro und Laura sofort klarstellen, handelt es sich bei dem Anwesen keinesfalls nur um einen Zweitwohnsitz. „Dieses Haus bedeutet nicht nur einen Umzug für uns, sondern wir planen darin unsere komplette Zukunft“, erklären die beiden in den sozialen Netzwerken.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wollen mit dem Hauskauf ein neues Kapitel beginnen

„Wir freuen uns sehr die ganzen Erlebnisse dort erleben zu dürfen, egal ob es schöne oder auch schwere Tage werden, wir tun es für uns und unsere Familie“, geben sich Laura und DSDS-Gewinner Pietro in ihrem gemeinsamen Instagram-Beitrag emotional. Doch es ist nicht der rührende Text, der die Follower der beiden Stars seitdem ziemlich verwundert.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Vielmehr sorgt das dazugehörige Foto in der Kommentarspalte für Verwirrung. Auf dem Schnappschuss hält der DSDS-Sieger grinsend den Kaufvertrag in die Kamera, während seine Liebste ihm die Arme um den Hals legt. Das Skurrile daran: Laura ist nur mit einem Bikini bekleidet. Viele Fans fragen sich jetzt, ob die Influencerin auch den Hauskauf in diesem knappen Outfit absolvierte.

Laura Maria Rypa sorgt mit ihrem sexy Outfit für Verwirrung im Netz

„War Laura so beim Notar?“ will ein geschockter Follower unter dem Beitrag wissen. Ein weiterer User stellt die wohl eher scherzhaft gemeinte Frage: „Musste Laura für das Haus ihr letztes Hemd hergeben?“ Andere Nutzer können den kritischen Kommentaren dagegen nur wenig abgewinnen.

„Lieber Gott, lass Hirn regnen. Sie werden das Foto sicher nicht so beim Notar gemacht haben. Sie verkünden es nur auf diese Weise“, erklärt ein genervter Fan die vermeintliche Sachlage. Eine andere Kommentatorin beruft sich derweil auf Lauras Recht, frei über ihren Körper zu entscheiden: „Und wenn sie zum Notar nur mit Schlüpper geht. Was juckt euch das?“ Was Laura letztendlich tatsächlich beim Gang zum Notar trug, wird womöglich für immer ein Geheimnis bleiben.

Dabei hatte Pietro Lombardi doch gerade erst Ärger mit Chris Töpperwien. Der „Goodbye Deutschland“-Star wird von seinen Followern für seine ehrliche Art gefeiert. Nun wütet er im Netz über Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa. Verwendete Quellen: Instagram/Pietro Lombardi Instagram