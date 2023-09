Désirée Nick mit 66 Jahren im Playboy: Karl Lauterbach ist hin und weg

Von: Diane Kofer

Désirée Nick ziert das Cover der Oktober-Ausgabe des Playboys. Diese Fotos begeistern nicht nur die Fans, sondern auch Karl Lauterbach.

Berlin – Désirée Nick (66) hat sich getraut – und sich für die Oktober-Ausgabe des Playboy-Magazins ablichten lassen. Die Reality-TV-Bekanntheit wird hüllenlos auf dem Cover zu sehen sein und hat für ihren Mut schon viel positives Feedback von den Fans bekommen. Jetzt verriet „La Nick“: Sogar Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60) hat ihr Komplimente gemacht.

Playboy-Fotos von Désirée Nick: Karl Lauterbach war „begeistert“

Mit 66 ist Désirée Nick die älteste Frau auf einem Playboy-Cover – und deswegen hat sie auch eine besondere Botschaft an alle Betrachter: Die ehemalige „Promis unter Palmen“-Teilnehmerin möchte „Erotik zeitlos machen“ und ist richtig stolz auf die Aufnahmen. Bei einer RTL-Veranstaltung in Berlin konnte sie sich dann auch über Komplimente und Lob von allen Seiten freuen. Auch hochrangige Politiker sprachen Désirée Nick auf das Shooting an.

Désirée Nick ziert das Playboy-Cover – Gesundheitsminister Karl Lauterbach findet die Fotos toll. © Imago/ Bernd Elmenthaler/ Future Image (Fotomontage)

Gesundheitsminister Karl Lauterbach stand ebenfalls auf der Gästeliste der Veranstaltung – ihn kennt die Berlinerin schon von einer Aufzeichnung ihres Podcasts. „Er hat mir gesagt, dass er begeistert von den Bildern ist“, verriet Désirée Nick. Offenbar war der Politiker besonders von ihrem Mut, sich, wie sie Gott schuf, ablichten zu lassen, hin und weg. „Selbst ausziehen würde er sich aber nicht“, gab die 66-Jährige nach der Unterhaltung preis.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (65) hatte das Event besucht – er verteilte allerdings keine Komplimente an Frau Nick. „Er hat doch die Augenklappe. Da müsste er schon ganz genau hingucken bei den Bildern“, nahm sie ihn in Schutz. Der SPD-Politiker hat sich beim Joggen am Auge verletzt und trägt deswegen zurzeit eine Augenklappe. Ein TV-Star baggerte Désirée Nick vor einiger Zeit hingegen ganz offensichtlich an. Verwendete Quellen: RTL