„Das Baby wird heute geholt“: Lavinia Wollny bestätigt - heute kommt ihr Baby

Lavinia Wollny hat aufregende News zu verkünden: Die Reality-Darstellerin wird am Mittwoch ihr zweites Kind zur Welt bringen.

Ratheim – Familie Wollny wächst weiter. Wie Lavinia Wollny (23) am heutigen Mittwoch (19. April) auf ihrem offiziellen Instagram-Account mitteilte, wird sie schon bald ihr neugeborenes Baby in den Armen halten können. Gemeinsam mit ihrem Partner Tim Katzenbauer (24) zieht die Tochter von Reality-Matriarchin Silvia Wollny (58) bereits die kleine Haylie (1) groß, die im Februar 2022 das Licht der Welt erblickte. Dass Lavinia so schnell nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder schwanger wurde, überraschte große Teile ihrer Fangemeinde. Doch Baby Nummer 2 ist ebenso wie Haylie ein absolutes Wunschkind.

Es ist so weit: Lavinia Wollny bringt ihr zweites Kind zur Welt. Das verkündete der TV-Star in ihrer Instagramstory. © Screenshot/Instagram/lavinia.wollny (Fotomontage)

„Wir lieben es, Eltern zu sein und haben uns ein kleines Geschwisterchen für Haylie gewünscht“, erklärte Lavinia Wollny bereits vor einer Weile im Interview mit „Promiflash“. Dass sie selbst aus einer Großfamilie mit zehn Geschwistern stammt, hatte sicherlich Einfluss auf ihre Entscheidung, so früh nach der Geburt ihrer Tochter ein zweites Kind zu bekommen. Vor kurzem gaben Lavinia und Tim dann bekannt, dass es sich bei ihrem zweiten Kind um einen Jungen handelt.

Lavinia Wollny und Tim Katzenberger befinden sich bereits im Krankenhaus

Wie Lavinia Wollny am Mittwochmorgen in den sozialen Netzwerken verriet, wird ihr Sohn in nur wenigen Stunden das Licht der Welt erblicken. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte der TV-Star ein Foto der Geburtsstation und schrieb dazu: „Wir sind jetzt im Krankenhaus. Das Baby wird heute geholt.“ Bei Lavinias Fans ist die Aufregung selbstverständlich groß. Denn jeden Moment könnte sich die Reality-Berühmtheit mit einem Update zur Geburt auf Social Media melden.

Ob Lavinia Wollny dann auch gleich den ersten Schnappschuss ihres kleinen Sohnes auf Instagram postet? Fest steht in jedem Fall, dass sie ihre Follower auf dem Laufenden halten will. „Wir freuen uns mega, unser Baby dann endlich im Arm zu halten und melden uns bald bei euch“, kündigte Lavinia aufgeregt an.