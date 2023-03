Lavinia Wolly für „Babysprache“-Erziehung kritisiert: „Das bringt doch nix“

Junge Mütter sehen sich auf Instagram häufig mit ziemlich harschen Worten konfrontiert. So erging es jetzt auch Reality-Star Lavinia Wollny.

Hückelhoven – Wer auf Social Media über seinen Alltag mit Kind berichtet, sollte auf jeden Fall mit kritischen Kommentaren rechnen. Denn fast an jedem Eltern-Posting haben die übereifrigen User im Netz etwas auszusetzen. Mal stimmt die Kleidung des Kindes nicht, mal wird die Herkunft des Babybreis kritisiert, teilweise werden sogar gleich ganze Erziehungsmethoden ohne viel Hintergrundinformation infrage gestellt. Mami-Influencer sollten sich deshalb zweifelsohne ein ziemlich dickes Fell zulegen. Das musste jetzt auch Reality-Star Lavinia Wollny (23) feststellen.

Die Tochter von TV-Matriarchin Silvia Wollny (58) berichtet bereits seit längerem immer wieder in den sozialen Netzwerken von ihrem Alltag mit der kleinen Haylie Emilia (1). Zuletzt stellte sich Lavinia auf Instagram wieder einmal den Fragen ihrer 217.000 Follower. Dabei kam selbstverständlich auch das Thema Kindererziehung zur Sprache. Und zahlreiche Insta-User schienen an Lavinias Umgang mit ihrer Kleinen so einiges auszusetzen zu haben.

Lavinia Wollny wird im Netz für ihre „Babysprache“-Erziehung kritisiert

Insbesondere die Art, wie Lavinia Wollny mit der kleinen Haylie Emilia redet, stieß einigen Instagram-Usern sauer auf. Ihrer Meinung nach benutze der Reality-Star unangebrachte „Babysprache“ und trage damit dazu bei, dass seine Tochter nicht richtig sprechen lerne. „Das bringt doch nichts!“, befand ein Kritiker über die Kommunikation der jungen Mutter, die derzeit bereits ihr zweites Kind erwartet. Doch das wollte Lavinia Wollny so nicht auf sich sitzen lassen.

„Ich rede so mit meiner Tochter, wie ich das will. Wenn ich Chinesisch mit ihr spreche, dann spreche ich Chinesisch mit ihr“, gab die Mittzwanzigerin als gepfefferte Antwort zurück. Dass ihre Follower sich anmaßen, über ihre Erziehung zu urteilen, ging für Lavinia gar nicht. „Unverschämt, diese Aussage“, findet sie. Ob die sogenannte „Babysprache“ tatsächlich schädlich für den Spracherwerb bei Kleinkindern ist, darüber ist sich die Wissenschaft übrigens auch heute noch nicht einig.