Lavinia Wollny kann es kaum fassen: Ihre Tochter kann schon laufen

Lavinia Wollny zeigt sich auf Instagram emotional: Ihre einjährige Tochter Haylie Emilia macht mittlerweile ihre ersten Schritte und tapst im Wohnzimmer herum.

Derzeit ist Lavinia Wollny (23) schwanger mit ihrem zweiten Baby. Ihren Fans hat die TV-Bekanntheit bereits verraten, dass sie und ihr Verlobter Tim Katzenbauer (24) dieses Mal Eltern eines Jungen werden, der im Mai zur Welt kommen wird. Zusammen hat das Paar bereits eine kleine Tochter namens Haylie Emilia. Die kleine Prinzessin mischt seit Februar 2022 das Leben der künftigen Zweifach-Eltern auf.

Auf Instagram teilt Lavinia immer wieder süße Schnappschüsse von der Einjährigen, auf denen diese meist frech in die Kamera blickt. Haylie scheint es faustdick hinter den Ohren zu haben und bringt jede Menge Sonnenschein in das Leben des Paars. „Ich lache den halben Tag mit oder wegen ihr“, verriet Lavinia in ihrer aktuellen Instagram-Story. „So viel wie sie mich in letzter Zeit zum Lachen bringt, ist einfach unglaublich. Bin eigentlich eher der ernste Typ, aber bei ihr geht das einfach nicht.“

Lavinia Wollny: „Das geht alles viel zu schnell“

Die Tochter von Silvia Wollny (58) verzauberte ihre Follower außerdem mit einer privaten Aufnahme, die Haylies erste Schritte festhält. In dem Video ist zu sehen, wie der niedliche Fratz auf wackeligen Beinen durchs Wohnzimmer läuft und seine Eltern damit ordentlich stolz macht. Lavinia zeigte sich daraufhin sichtlich emotional. „Das geht alles viel zu schnell, von Tag zu Tag läufst du hier immer mehr rum“, gestand sie. „Ich kann es nicht glauben, wie schnell du groß geworden bist... wie schnell das alles einfach geht.“

Auch die Tatsache, dass Haylie bald „die Große“ im Haus sein wird, macht ihre Mama sentimental. „Bald kommt auch schon dein Bruder, du wirst große Schwester und ich weiß, dass du das so toll machen wirst, so toll wie du alles machst! Du bist so ein tolles kleines Mädchen“, richtete sie eine süße Liebeserklärung an die Einjährige. „Mama liebt dich so unfassbar, mein Engel!“