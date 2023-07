„Ein Mann kann viel kaputt machen“: Katja Krasavice schwört aufs Single-Leben

Katja Krasavice gehört zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars Deutschland. Die Musikerin und Unternehmerin genießt ihre Karriere in vollen Zügen – einen Mann braucht sie dafür nicht.

Oberumbach – Katja Krasavice (26) ist mit ihrer Karriere seit Jahren auf der Überholspur – einen Mann braucht sie dafür nicht. Der Bild verriet sie am Rande eines Events, wie glücklich sie als Single ist.

Karriere statt Mann: Katja Krasavice ist als Single vollkommen zufrieden

Ihr größter Wunsch ist demnach, „dass alles so bleibt, wie es ist.“ Mann oder Familie spielen dabei – erstmal – keine Rolle: „Der Mann fürs Leben, die große Liebe, das kommt schon noch. Wenn, dann muss es perfekt sein, und das wird lange nicht kommen“, sagte sie der Zeitung.



Ihren Erfolg kann die 26-Jährige selbst kaum begreifen, wie sie auch erzählt: „Ich kneife mir gefühlt jeden Tag in den Arsch, weil ich so einen Erfolg habe und so viel erreicht habe. Ich gucke meinen Manager an und denke: ‚Alter, was geht denn bei mir ab? Was haben wir nur gemacht?‘ Ich bin sehr dankbar.“ Dass ein fester Partner diesen wahr gewordenen Traum noch besser machen würde, davon scheint die Musikerin nicht überzeugt: „Ein Mann kann auch viel kaputt machen. Im Moment bin ich glücklicher Single und kann machen, was ich will.“

Hohe Ansprüche: Katja Krasavice enthüllt, wie eine Beziehung in ihren Augen zu laufen hat

Wie hoch ihre Ansprüche an gewisse Aktivitäten in einer Beziehung sind, verriet Krasavice erst letztens in einer Fragerunde auf Instagram. Auf die Frage, wie oft sie sich in einer Partnerschaft Sex wünsche, antwortete sie: „Ich meine das jetzt vollkommen ernst. Wenn ich in einer Beziehung bin und mein Freund mich nur 15 Mal die Woche knallt, mache ich Schluss!“ Krasavice ist Musikerin, Unternehmerin und Social-Media-Star – mit 3,6 Millionen Followern auf Instagram.

Läuft bei Katja Krasavice – auch ohne Mann! © Panama Pictures/Imago

Ihre Karriere startete sie vor bald zehn Jahren auf YouTube. Mit ihrer Freizügigkeit und ihrer Offenheit zum Thema Sexualität sorgte sie schnell für Aufsehen. 2017 veröffentlichte sie ihre erste Single „Doggy“, 2020 brachte sie ihr Debütalbum „Boss Bitch“ heraus. Alle ihrer mittlerweile drei Alben landeten auf Platz 1 der deutschen Charts, ihre Autobiografie „Die Bitch Bibel“ wurde zum „Spiegel“-Bestseller. In der 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ saß sie unter anderem neben Dieter Bohlen in der Jury.

Verwendete Quellen: Bild.de, Instagram