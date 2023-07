Lebensgefahr! Caro Robens unangeschnallt auf der Ladefläche – „Jetzt darf nur die Polizei nicht kommen“

Von: Melanie Habeck

Teilen

Caro Robens hat in der Vergangenheit schon öfter mit ihrem auffälligen Look polarisiert. Nun dürfte auch ihre aktuelle Instagram-Story für Aufsehen sorgen.

Mallorca – Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Caro (44) und Andreas Robens (56) haben sich auf Mallorca ein gemeinsames Leben aufgebaut. Immer wieder lassen sie ihre Fans an ihrem Alltag auf der Baleareninsel teilhaben. Nun mussten die Besitzer eines Fitnessstudios eine Tür transportieren – und legten dabei nicht ganz so viel Wert auf die Sicherheitsvorkehrungen.

Zum Transport einer Tür: Caro Robens filmt sich während Fahrt auf der Ladefläche

Während ihr Ehemann Andreas am Steuer sitzt, grüßt Caro Robens ihre Instagram-Follower von der Ladefläche ihres Autos. Sie sitzt nicht ohne Grund auf diesem ungewöhnlichen Platz: „Wir müssen eine Tür wegbringen und ich darf sie festhalten. Aber macht richtig Bock, hier hinten drauf zu fahren – zumindest wenn Andreas anständig fährt“, erklärt die 44-Jährige.

Caro Robens musste am Donnerstag eine Tür mit dem Auto transportieren. Während ihr Mann Andreas am Steuer saß, hielt die TV-Bekanntheit das gute Stück fest – und saß dafür während der Fahrt auf der Ladefläche des Wagens. © Instagram/caroline_andreas_robens & Instagram/caroline_andreas_robens

Dabei ist sich Caro Robens offenbar durchaus bewusst, dass ihre Position nicht gerade den Verkehrsvorschriften entspricht. „Jetzt darf nur die Polizei nicht kommen, das wäre nicht so gut“, stellt sie fest. Aus dem Video geht nicht eindeutig hervor, ob die TV-Bekannheit in der besagten Situation angeschnallt ist. An Caros Schultern ist kein Gurt zu erkennen. An der Ladefläche ist zwar eine schwarze Schlaufe sichtbar, die scheint jedoch zur Absicherung der zu transportierenden Tür zu dienen.

Caro Robens wäre nicht der erste Promi, der sich unangeschnallt im Auto filmt. Auch Nadja Abd el Farrag (58) verzichtete zuletzt auf die Sicherheitsvorkehrung – und das, obwohl sie mit Andreas Ellermann (58) auf der Autobahn unterwegs war. Verwendete Quellen: Instagram/caroline_andreas_robens