„Legt ihre ganze Geschichte offen“: Vanessa Mai veröffentlicht im Herbst ihre Autobiografie

Teilen

Schlagerstar Vanessa Mai hat eine Autobiografie angekündigt © Daniel Bockwoldt/dpa

Sängerin Vanessa Mai bringt im Herbst ihre Autobiografie heraus. Darin beschreibt sie ehrlich die Höhen und Tiefen des Showbiz.

Sängerin Vanessa Mai (29) bringt noch in diesem Jahr ihre Biografie heraus. Die 29-Jährige hat einiges auf dem Kasten, denn ihre Liebe zur Musik ist nicht ihr einziges Steckenpferd. Vanessa Mai arbeite bisher auch als Schauspielerin und tanzt sehr gerne. Auch auf Social Media ist sie äußerst aktiv und lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Und sogar die eigene Talkshow darf nicht fehlen, so hostet sie „On Mai Way“ auf YouTube.

Nun wird Vanessa Mai im Herbst dieses Jahres ein eigenes Buch veröffentlichen, in dem sie von ihrem bisherigen Leben berichtet. Die junge Frau hat schon einiges erlebt: Die Sängerin war etwa bereits aufgrund ihrer Teilnahme an „Let’s Dance“ in den Schlagzeilen und auch als Teil der DSDS-Jury war sie gerne gesehen. Seit einiger Zeit hat die 29-Jährige sogar ihr eigenes Fitnessprogramm.

Vanessa Mai hat Autobiografie angekündigt: Eine Geschichte über Hochs und Tiefs

Doch was genau wird die Sängerin in ihrer Autobiografie alles preisgeben? Im Pressetext heißt es: „Vanessa Mai legt beeindruckend ehrlich ihre ganze Geschichte offen und zeigt, warum es sich lohnt, für die eigenen Träume zu kämpfen.“ Somit beschreibt die junge Frau auf ehrliche Weise ihr Leben im Scheinwerferlicht. Das Buch hat Vanessa Mai zusammen mit einer Co-Autorin verfasst. Es heißt „I Do It Mai Way“ und kommt am 2. November heraus.