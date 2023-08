20 Jahre später: Das macht DSDS-Gewinnerin Elli heute

Sie gewann die zweite Staffel DSDS, doch ihre Karriere als Popstar war eher kurzlebig. Heute ist Elli Erl Lehrerin und Hobbymusikerin.

Freising – Nur die wenigsten „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner schaffen es tatsächlich, ihren Sieg in eine dauerhafte Musikkarriere zu verwandeln. An den „Superstar“ der zweiten Staffel erinnert sich womöglich dennoch der eine oder andere TV-Zuschauer. Elli Erl (44) trat 2004 die Nachfolge von Alexander Klaws (39) an, der die Debütausgabe der Casting-Show mit Dieter Bohlen (69) für sich entscheiden konnte. Elli wurde damit als erste Frau zum offiziellen „Superstar“ gekürt. Doch was macht die Sängerin heute?

Mit ihrer Partnerin macht Elli Erl auch weiterhin leidenschaftlich Musik

Ihre DSDS-Sieger-Single „This Is my Life“ konnte zwar zeitweise die Charts erobern, doch das kurz danach veröffentlichte Album löste bereits weniger Interesse aus. Seitdem ist es ruhig um Elli Erl geworden. Was hat die Sängerin also in den letzten zwei Jahrzehnten getrieben? Wie unter anderem „gmx.net“ berichtet, führt Elli ein ziemlich bodenständiges Leben. Mit ihrer Frau Tina van Wickeren (44) lebt die Popmusikerin in Freising, beide Frauen arbeiten als Lehrerinnen an einer Realschule. Elli erzählt dazu: „Wir sind beide durch einen sehr glücklichen Zufall an derselben Schule gelandet.“

Obwohl Elli Erl als Realschullehrerin „verbeamtet auf Lebenszeit“ ist, stellt die Musik weiterhin mehr als nur ein Hobby für die Ex-DSDS-Siegerin dar. Gemeinsam mit ihrer Ehefrau Tina schreibt und singt sie Songs, die ihre Fans auf eine ganz besondere Weise anhören können. Denn Elli und Tina waren ein Jahr lang mit ihrem Hund Linus in einem Van unterwegs: Die Lieder, die die zwei Musikerinnen an ihren europäischen Urlaubsorten verfassten, sind seit Kurzem als QR-Codes in einem Buch zu finden, das das Paar nach seiner Reise gemeinsam zusammentrug.

Auch wenn DSDS keine besonders große Rolle mehr in ihrem Leben spielt, schaltet Elli Erl doch manchmal noch ein, wenn RTL den neuen Superstar sucht. Zuletzt habe ihr insbesondere die Staffel ohne Dieter Bohlen gefallen. Denn wie die 44-Jährige im Interview erklärt, sei sie der Meinung, dass die Castingsendung ein Make-over benötige.

„Ich würde so manche Jurymitglieder mal überdenken. Es gibt so viel Schwieriges und so viel Hass auf der Welt und im Netz. Und wenn so eine Sendung zu so einer Uhrzeit ausgestrahlt wird, zu der auch viele Jugendliche einschalten, dann muss da nicht auch noch ständig auf die Mütze gehauen und blöde Dinge gesagt werden.“ Verwendete Quellen: gmx.net