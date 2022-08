Von wegen Partymaus: Shania Geiss hat Traumberuf gefunden - „Meine große Leidenschaft“

Von: Stella Rüggeberg

Shania Geiss interessiert sich seit Jahren für Kunst und hat schon einige Meisterwerke gezaubert. Nun möchte sie sich voll und ganz auf ihre Leidenschaft konzentrieren. © Instagram/shania__geiss & Instagram/carmengeiss_1965

Shania Geiss ist endlich volljährig. Nachdem sie ihren 18. Geburtstag und ihr bestandenes Abitur ausgiebig feierte, freut sich die Millionärs-Tochter nun ihrer großen Leidenschaft nachzugehen: Der Kunst.

Monaco - Vor wenigen Tagen feierte Shania Tyra Geiss ihren 18. Geburtstag. Mit reichlich Champagner ließ die Tochter von Carmen (57) und Robert Geiss (58) es so richtig krachen. Es gibt auch einen weiteren Grund zu feiern, denn die frische 18-Jährige hat ihr Abitur bestanden und möchte sich nun auf ihre Leidenschaft konzentrieren.

Shania Geiss kann sich nach Abitur auf die Kunst konzentrieren

Seit Kindheitsalter ist Shania Geiss gemeinsam mit ihrer Schwester Davina in der RTL2-Show „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ zu sehen. Mittlerweile haben die beiden Millionärs-Töchter auch ihre eigene Sendung bekommen und zeigen in „Davina & Shania - We Love Monaco“ wie sie ihr Leben alleine meistern. Auch auf Instagram haben sie sich eine große Community aufgebaut.

Shania begeistert ihre Follower immer wieder mit privaten Einblicken in ihr Leben und schicken Outfits. Doch auch ihre große Leidenschaft teilt sie dort mit ihren Fans. Seit Jahren interessiert sich die 18-Jährige für Kunst und beweist mit ihren Gemälden auch großes Talent zu besitzen. Da sie nun ihr Abitur bestanden hat, möchte sich Shania voll und ganz auf die Kunst konzentrieren.

Shania Geiss hat Traumberuf gefunden - „Meine große Leidenschaft“

„Ich freue mich sehr, dass ich mich nun voll auf meine Kunst konzentrieren kann. Hier habe ich coole Projekte geplant, das ist einfach meine große Leidenschaft. Da könnt Ihr Euch auf einige spannende Dinge freuen“, offenbart Shania Geiss im Interview mit dem Gründer der Initiative Gesichter der Demokratie, Sven Lilienström. Welche Projekte Shania geplant hat, offenbart sie ihren Fans noch nicht.

Nur weil sie jetzt 18 Jahre alt ist, verliert Shania Geiss nicht ihren Welpenschutz. Robert Geiss offenbart auf Instagram der persönliche Bodyguard seiner Tochter zu sein. Verwendete Quellen: Initiative Gesichter der Demokratie, RTLZWEI