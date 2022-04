„Leider hat es mich auch erwischt“: Kerstin Ott muss wegen Corona-Erkrankung Konzerte absagen

Kerstin Ott hat Corona erwischt © Instagram/Kerstin Ott

Konzert-Absage wegen Corona-Infektion: Kerstin Ott verriet, dass sie ihre Shows wegen ihrer Erkrankung absagen muss. Die Musikerin gab ein Gesundheitsupdate.

Schleswig-Holstein – Sie hat sich mit Corona angesteckt: Kerstin Ott (40) gab bekannt, dass sie positiv auf das Virus getestet wurde! Auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram enthüllte die Schlagersängerin gegenüber ihren Followern, dass zwei ihrer geplanten Shows wegen ihrer Corona-Erkrankung leider nicht stattfinden können.



Bei den abgesagten Konzerten der „Regenbogenfarben“-Hitmacherin handelt es sich um ihre Auftritte am 29. April in Brandenburg im Stahlpalast und am 30. April in Neuruppin im Kulturhaus Stadtgarten. Die Prominente verkündete: „Leider hat es mich jetzt auch erwischt. Ich bin positiv getestet. Ich finde es sehr schade, dass ich am Wochenende nicht auftreten kann.“ Weil sie die Konzerte nicht wahrnehmen kann, fügte sie ihrem Posting drei traurige Smiley-Emojis hinzu und sprach darüber, dass sie hoffe, ihre Fans schon bald wieder sehen zu können. Zahlreiche Follower wünschten ihrem Idol eine gute Besserung und überfluteten die Kommentare des Beitrags mit Herz-Emojis.

Kerstin Ott sagt Konzerte wegen Corona-Erkrankung ab

Die Künstlerin fügte ihrem Beitrag zudem ein Gesundheitsupdate hinzu und enthüllte, wie es ihr mit ihrer Corona-Erkrankung aktuell geht. Sie erzählte, dass sie zwar Symptome wie Husten und Müdigkeit habe, ihr es sonst jedoch gut gehen würde. „Gesundheitlich geht es mir außer Müdigkeit und Husten gut. Ich hoffe, wir sehen uns alle ganz schnell wieder”, verriet sie. Wir wünschen der an Corona erkrankten Musikerin eine schnelle Genesung und eine gute Besserung!