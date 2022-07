„Verlief leider nicht so komplikationslos“: Anne Wünsche ist erneut Mama geworden

Von: Alica Plate

Anne Wünsche hat ihren Sohn zur Welt gebracht © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Anne Wünsche ist zum dritten Mal Mama geworden. Auf Instagram verkündete die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin die freudige Nachricht. Doch die Geburt scheint mit etlichen Komplikationen über die Bühne gegangen zu sein.

Berlin - Großartige Neuigkeiten: Anne Wünsche hat ihren Sohn zur Welt gebracht. Auf Instagram verkündet sie die freudige Botschaft. Doch die Geburt scheint alles andere als glatt gelaufen zu sein.

Anne Wünsche meldet sich auf Instagram aus dem Krankenhaus

Im Oktober 2021 verkündete Anne Wünsche die frohe Botschaft, mit ihrem dritten Kind schwanger zu sein. Auf Instagram gibt sie seitdem ihren Fans immer wieder einen Einblick in ihre Schwangerschaft. Diese verlief bis zu dem Zeitpunkt auch beinahe komplikationsfrei. Doch vor wenigen Tagen dann der Wendepunkt: Die 30-Jährige muss ins Krankenhaus.

Bereits am Freitag meldete sich die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin bei ihren Fans und verkündete niedergeschlagen, dass der Vorgang gestoppt werden musste und sie doch noch nicht ihren Sohn begrüßen darf. Zudem muss sie, aufgrund von zu niedrigen Thrombozytenwerten, im Krankenhaus entbinden, anstatt wie gewünscht im Geburtshaus. Am 2. Juli dann die freudige Überraschung: Sàvio hat das Licht der Welt erblickt.

„Verlief leider nicht so komplikationslos“: Anne Wünsche ist erneut Mama geworden

„Guten Morgen. Ich weiß, hier warten viele auf Antwort, was los ist. Ich brauch allerdings noch etwas Zeit, denn es verlief leider nicht so Komplikationslos, wie gewünscht. Sàvio und mir geht es gut, aber ich bin noch zu schwach für Storys“, verkündet Anne Wünsche mit einer Textnachricht in ihrer Instagram-Story.

Was genau schief gelaufen ist, dazu äußerte sich die 30-Jährige bisher nicht. Dennoch werden ihre Fans sicherlich nicht lange warten müssen, bis die Schauspielerin ausführlich über die Geburt spricht. Denn sie nimmt auch so kein Blatt vor den Mund - erst kürzlich enthüllte Anne Wünsche, dass sie verzweifelt sei, da sie sich nicht mehr rasieren kann. Verwendete Quellen: Instagram.com/anne_wuensche