Namen verraten: Lena Gerckes Töchterchen Lia ist da

Lena Gercke begrüßt ein weiteres Mitglied in ihrer kleinen, ganz eigenen Mädchen-Gang. Via Instagram verkündet das Model die Geburt ihres zweiten Töchterchens.

Berlin – Lena Gercke (34) ist zum zweiten Mal Mama geworden. Das verriet das Topmodel via Instagram und teilt auch den Namen des neuen Erdbewohners mit ihrer Community. Mit einem Schwarz-Weiß-Bild vierer unterschiedlich großer Hände verkündet die GNTM-Siegerin den Familienzuwachs im Hause Gercke/Schöne. Die 34-Jährige und ihr Partner Dustin Schöne (37) begrüßten nun schon das zweite gemeinsame Töchterchen in ihrer kleinen Familie und das Babygirl wird auf den Namen Lia hören.

Im Sommer verkündete die Beauty ebenfalls über die Social-Media-Plattform, dass ihre kleine Familie wachsen wird – ihr Liebster und sie erwarten Baby Nummer zwei. 2020 durften die beiden bereits ihre erste gemeinsame Tochter Zoe auf der Welt begrüßen. Und hinsichtlich der Bekanntgabe der Geburt sind sich Lena und Dustin treu geblieben: 2020 postete die 34-Jährige nämlich auch ein Bild der Hände der kleinen Familie, samt der kleinen Fingerchen von Baby Zoe.

Lena Gercke: „Willkommen in unserem kleinen Mädchen-Squad“

Seit einigen Tagen vermuten Fans des Models nun schon, dass es Babynews bei Lena Gercke geben könnte, weil es relativ ruhig in den Storys der Blondine geworden sei. Und sie behielten Recht: Lena begrüßt Baby Lia im „Mädchen-Squad“ und ist „mehr als dankbar“ für ihre kleine Familie, heißt es unter dem neuen Instagram-Post der Moderatorin.

Große Freude bei Lena Gercke: Das Supermodel ist erneut Mama geworden (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Lena Gercke

Und nicht nur die frischgebackenen Eltern freuen sich über ihren Nachwuchs – auch Lenas Instagram-Community ist ganz aus dem Häuschen. Der Beitrag bekam bis dato bereits 265.000 „Gefällt mir“-Herzen und Fans lassen fleißig Glückwünsche in den Kommentaren da. „Herzlichen Glückwunsch den frisch gebackenen Eltern und der großen Schwester“, wünscht eine Userin und eine weitere wünscht eine „tolle Kennlernzeit“. Es finden sich auch zahlreiche prominente Gratulanten in der Kommentarspalte. „Willkommen kleines Wunder“, heißt es etwa von Jasmin Wagner (42) und Yvonne Catterfeld (43) und Lena Meyer-Landrut (31) senden ihre herzlichen Glückwünsche und auch Alec Völkel (50) von The BossHoss reiht sich ein und schreibt: „Yeah, wie wunderbar! Glückwunsch und alles Liebe.“