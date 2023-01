„Wunderschönes Stillfoto“: Lena Gercke teilt erstes gemeinsames Foto mit ihrer Tochter

Lena Gercke schwelgt im Mama-Glück. © Instagram/Lena Gercke

Model Lena Gercke ist seit kurzem zweifache Mutter. Auf Instagram teilte sie zum Jahreswechsel ein Foto, das sie beim Stillen ihrer jüngsten Tochter Lia zeigt.

Es ist eine besondere Zeit für Lena Gercke (34): Die Moderatorin brachte Mitte Dezember ihr zweites Baby zur Welt. Zusammen mit ihrem Freund Dustin Schöne (37) zieht sie bereits Töchterchen Zoe groß, die im kommenden Juli ihren dritten Geburtstag feiert. Nesthäkchen Lia macht das Glück der vierköpfigen Familie perfekt. Dementsprechend entspannt fiel der Silvesterabend für die ehemalige GNTM-Gewinnerin aus. Statt auf glamourösen Partys zu feiern, verbrachte die frischgebackene Zweifach-Mama die letzte Nacht des Jahres zu Hause bei ihren Lieben.

Auf Instagram teilte Lena einen Schnappschuss, der den Fans einen Einblick in ihre Familienfeier gab. Darauf trägt die blonde Schönheit ein elegantes schwarzes Abendkleid und hat es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht. Liebevoll hält sie ihre kleine Prinzessin im Arm, die friedlich an Mamas Brust nuckelt. Das Foto kommentierte sie lediglich mit den Worten „Silvester ‚22“. Dazu fügte das Model ein Baby- und Fläschchen-Emoji hinzu. Bei dem intimen Still-Foto handelt es sich zugleich um das erste Bild, das Lena zusammen mit ihrem Nesthäkchen zeigt.

Lena Gercke: Viel Lob für ihr Stillfoto

Dementsprechend begeistert reagierten die Fans auf die private Aufnahme. „Sehr schönes Bild, so natürlich“, schwärmte ein Follower. Andere hinterließen Lob wie „Geht nicht schöner“, „Ein wunderschönes Stillfoto“ oder „Einfach nur wow“. Dass die hübsche Blondine so offen mit dem Thema Stillen umgeht, rief viel Lob bei der Instagram-Community hervor. „Danke! Stillen ist etwas ganz Normales und darf bitte auch auf Instagram (und überall sonst) zu sehen sein“, schrieb ein Fan.

Dieser Meinung schlossen sich auch weitere User an. „Herzlichen Glückwunsch und Respekt, dass du das so öffentlich machst. Schon traurig, was aus der Gesellschaft geworden ist. Früher war das gang und gebe“, lautete ein ähnlicher Kommentar. Mit ihrem mutigen Foto geht die Laufsteg-Schönheit jedenfalls mit gutem Beispiel voran und ist anderen Frauen ein tolles Vorbild.