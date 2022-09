Von „wow“ bis „10/10“: Fans diskutieren kurzen Rock und Lederstiefel von Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut präsentiert sich im Netz im knappen Minirock. © Instagram/Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut hatte schon immer ihren ganz eigenen Stil. Mit einem neuen Outfit inklusive Minirock und Lederstiefel begeistert sie jetzt ihre Fans.

Tokio – Schon bei ihrem ersten großen Auftritt beim „Eurovision Song Contest“ bewies Lena Meyer-Landrut (31), dass sie einen ganz eigenen Modegeschmack hat. Während die Konkurrenz in ausladenden Glitzerkleidern performte, betrat die „Satellite“-Interpretin die Grand-Prix-Bühne in einem schlichten schwarzen Kleid — und nahm am Ende die Siegertrophäe mit nach Hause. Auf Instagram beweist Lena regelmäßig, dass sie dem Trend immer einen Schritt voraus ist. Zuletzt veröffentlichte die Musikerin beispielsweise Schnappschüsse aus Tokio.

Auf den Bildern ist Lena Meyer-Landrut in einem weißen Faltenrock zu sehen, der ihr ungefähr bis zur Mitte des Oberschenkels reicht. Ein dazu passendes Crop Top legt ihren flachen Bauch frei, der wiederum von ihren extra langen Haaren teilweise bedeckt wird. Der besondere Hingucker des Outfits sind allerdings die kniehohen Lederstiefel in schwarz, die dem sonst eher schulmädchenmäßig aussehenden Dress ein leicht militärischen Anstrich verleihen.

Lena Meyer-Landrut wird mit Komplimenten für ihr Outfit überhäuft

Die Bilder in Minirock und Lederstiefeln ließ Lena Meyer-Landrut während eines Tokio-Trips aufnehmen. „Gestern um die Zeit in Tokyo. Day 4 and the end of a crazy trip“, schrieb die „The Voice Kids“-Jurorin unter die Schnappschüsse aus der japanischen Hauptstadt. Was genau Lena dort vorhatte und ob ihre Fans möglicherweise ein neues Projekt erwarten dürfen, bleibt abzuwarten.

Ihre Fans zeigen sich auf jeden Fall begeistert von der Modeauswahl ihres Idols. In der Kommentarspalte unter den Bildern hagelt es Komplimente und ihre Follower loben Lena wieder einmal für ihren persönlichen Geschmack in Sachen Fashion. „Wow“ und „10/10“ sind nur einige von vielen positiven Kommentaren. Auch als Mode-Influencerin könnte die „Taken By A Stranger“-Interpretin demnächst also locker durchstarten.