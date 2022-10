„Vollgas“: Fans von Lena Meyer-Landrut diskutieren über Glitzer-Oberteil zur EM-Quali

Lena Meyer-Landrut ließ mit diesem verführerischen EM-Quali-Look nicht nur tief blicken, sondern sorgte für etliche Kommentare auf ihrem Instagram-Profil.

Frankfurt – Lena Meyer-Landrut (31) sorgte bei der Auslosung zur UEFA EURO 2024 am Wochenende für Aufsehen. Besser gesagt sorgte der wenige - mit Perlen besetzte - Stoff, den die Sängerin bei ihrem Auftritt als knappes Oberteil trug, für Aufsehen. Bevor in Frankfurt die Gruppen für die EM-Qualifikation ausgelost wurden, gehörte der 31-Jährigen die Bühne. Die Sängerin, die sich schon einmal in die Herzen Europas gesungen hat. 2010 gewann die gebürtige Hannoveranerin mit ihrem Song „Satellite“ den „Eurovision Song Contest“.

Nun war es aber nicht nur ihr Gesang, der begeisterte, denn die hübsche Brünette hat sich für ihren Auftritt richtig in Schale geworfen und keineswegs an Extravaganz gespart. Ein langer, figurbetonter, weißer Rock mit Raffung schmiegte sich um die Kurven der Künstlerin und das mit Perlen besetzte, kurze Oberteil zog schließlich auch die letzten Blicke auf sich. Es lässt wenig Spielraum für Fantasie und setzt den durchtrainierten Bauch der Sängerin sowie ihr üppiges Dekolleté in Szene.

Lena Meyer-Landrut: „Wir dachten dafür geben wir look mäßig mal ein bisschen Gas“

Den gelungenen Look will Lena ihren Instagram-Anhängern natürlich nicht vorenthalten und postet gleich zwei Bilder im Glitzer-Outfit des Abends. Passend dazu trägt die 31-Jährige verführerisch roten Lippenstift und präsentiert ihren eleganten Kurzhaarschnitt. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen und überschlagen sich in den Kommentaren. Lena selbst schreibt unter den Beitrag: „Ich war heute opening act bei der uefa EM Qualifikations Auslosung und wir dachten dafür geben wir look mäßig mal n bisschen Gas“.

Gas gegeben trifft es nicht hundertprozentig, findet zumindest Lenas Hair- und Make-up-Artist Philipp Verheyen und korrigiert in „Vollgas“ in den Kommentaren unter den Schnappschüssen, die sicher aus seiner Kamera stammen. Denn auch auf seinem Instagram-Account finden sich Bilder von Lenas EM-Qualifikations-Look. Es hagelt aber auch Komplimente von Usern, die nicht an dem Look der hübschen Sängerin beteiligt waren und die Liste ist lang. So findet unter anderem Conchita Wurst (33) den Look der ESC-Siegerin „sensationell“ und Elton (51) kommentiert ein „Wow“ unter den Instagram-Beitrag.