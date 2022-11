Lena Meyer-Landrut bei Regen im Bikini baden - Fans feiern Wellness-Fotos der Sängerin

Lena Meyer-Landrut lässt es sich in Kitzbühel gutgehen. © Instagram/Lena Meyer-Landrut

So macht auch der graue November Spaß: Lena Meyer-Landrut begeistert ihre Instagram-Follower mit privaten Eindrücken aus ihrem Wohlfühl-Urlaub.

Lena Meyer-Landrut (31) weiß, wie man Spaß haben kann! Die Sängerin hat sich letzte Woche einen entspannten Mädels-Urlaub gegönnt. Um den Geburtstag ihrer Freundin Anna zu feiern, reiste die ehemalige ESC-Gewinnerin ins österreichische Kitzbühel. Dort quartierte sich die Freundesgruppe in das bei Promis beliebte Wellnesshotel Stanglwirt ein und ließ sich nach Strich und Faden verwöhnen. Auf Instagram teilte Lena anschließend die besten Schnappschüsse aus ihrem Urlaub. „Wir hatten die beste Zeit und ich liebe euch so sehr“, schrieb sie daneben.

Eines der Fotos zeigt Lena umringt von ihren Freundinnen. Alle strahlen glücklich in die Kamera und scheinen jede Menge Spaß zu haben. Auf einem weiteren Bild badet die „life was a beach“-Interpretin im Außenpool. Trotz der frostigen Temperaturen und leichtem Schneefall trägt sie lediglich einen Bikini und scheint sich in ihrem luftigen Outfit sehr wohl zu fühlen. „Wir hatten Sonne, Schnee, irre gutes Essen und uns“, fügte Lena hinzu.

Lena Meyer-Landrut: Fans wollen mit ihr Urlaub machen

Klickt man sich durch die Fotoreihe, sieht man die Künstlerin außerdem im ausgehfertigen Outfit mit bauchfreiem Oberteil. Auf einer weiteren Aufnahme posiert sie im Bademantel vor der bildschönen Kulisse Kitzbühels. Auch in kulinarischer Hinsicht ließ sich Lena während des Wellness-Trips verwöhnen und gönnte sich eine große Portion Kaiserschmarrn mit Vanille-Eis und Himbeeren. Ein Rundum-Wohlfühlpaket also!

Die Fans reagierten begeistert auf Lenas „Photo Dump“ und hinterließen jede Menge positive Kommentare. „Wow! Was für schöne Bilder. Ihr hattet offensichtlich eine tolle Zeit dort“, schrieb eine Userin. Eine weitere schwärmte von der Ausstrahlung der Sängerin. „Du siehst so, so toll und besonnen aus! Nichts ist schöner als das“, freute sich die Followerin. An anderer Stelle war zu lesen: „Das sieht nach Spaß aus! Mädels-Zeit ist einfach unbezahlbar.“ Manche Fans machten sich wiederum Hoffnungen, Lenas Freundeskreis beitreten zu können. „Könnt ihr mich beim nächsten Mal auch einladen?“, lautete die zaghafte Anfrage.