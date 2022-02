Lena Meyer-Landrut wird plötzlich von Popstar überrascht - dann muss sie beschämt lachen

Von: Christina Denk

Lena Meyer-Landrut nimmt ihre Fans immer wieder auf Instagram mit. In einer Story wurde sie nun unerwartet von einem Popstar und Kollegen gecrasht. Sie war sichtlich perplex.

Berlin - Damit hatte Lena Meyer-Landrut wohl nicht gerechnet. Plötzlich tauchte ein fremder Kopf im Bildausschnitt ihrer Instagram Story auf. Lena schien sichtlich verwirrt. Der Popstar hatte ihr Story gecrasht.

Ob Videodreh, Fotoshooting oder aktuell die neueste Staffel von „The Voice Kids“: Lena Meyer-Landrut nimmt ihre Follower in ihrer Instagram-Story immer wieder live mit. Auch an diesem Wochenende wollte sie eine Aufnahme von den Dreharbeiten posten. Doch sie hatte die Rechnung ohne ihren Kollegen gemacht.

Lena Meyer-Landrut: Ihr Kollege crasht ihre Instagram-Story - sie scheint sichtlich perplex

„Another day in the office“, begann Lena die Story. Im schicken, grünen Top sprach sie in die Kamera und zupfte noch schnell ihre Haare zurecht. Da kam von links plötzlich ein Kopf ins Bild geschossen. „Und schon wieder Bock“, kommentierte Wincent Weiss, der nun in Großaufnahme in der Story zu sehen war. Genauso schnell wie er gekommen war, war der Sänger dann auch wieder weg. Lena wirkte perplex und wusste offenbar nicht, wie sie mit dem Crash umgehen sollte. Sie lachte beschämt und zupfte weiter an ihren Haaren.

Wincent Weiss crashte die Instagram-Story von Lena Meyer-Landrut. Sie musste beschämt lachen. © Screenshot Instagram lenameyerlandrut

Schließlich musste sie aber doch schmunzeln. „Wow“, kam es von ihr und sie lachte, als sie vermutlich den Popstar hinter der Kamera anschaute. Ebenso wie Wincent Weiss, der seine Aktion aus dem Off auch mit „Wow“ kommentierte.

Lena Meyer-Landrut: Sie kehrt zurück in den Juroren-Stuhl bei „The Voice Kids“

Wincent Weiss und Lena Meyer-Landrut, die bereist in verschiedenen TV-Shows zu sehen war, sitzen in diesem Jahr gemeinsam in der Jury von „The Voice Kids“. Für den „Frische Luft“-Sänger ist es bereits die zweite Staffel in Folge. Lena Meyer-Landrut dagegen kehrt nach einer Pause zurück in den roten Stuhl und ersetzt Stefanie Kloß aus dem letzten Jahr. Neben den beiden werden auch Álvaro Soler und Michi und Smudo von den „Fantastischen Vier“ wieder dabei sein und die jungen Talente bewerten. Wann die zehnte Staffel von „The Voice Kids“ startet, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Nur soviel ist bekannt: Im Frühjahr 2022 soll es losgehen. Während die Dreharbeiten schon in vollem Gange sind, machte die Sängerin auf ein wichtiges Thema aufmerksam. Lena Meyer-Landrut zeigte Vorher-Nacher-Bilder ihres Gesichts auf Instagram. (chd)