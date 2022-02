Lena Meyer-Landrut macht Fans im roten Wow-Kleid „kurz sprachlos“ - doch viele achten eher auf ein Detail

Von: Armin T. Linder

Lena Meyer-Landrut wird auf ihrem Instagram-Account zum großen Blickfang - doch viele achten eher auf ein ganz anderes Foto-Detail.

Berlin - Eine Zeit lang war es ruhiger beim einstigen Social-Media-Tausendsassa Lena Meyer-Landrut. Doch längst prasseln die Fotos und Story-Elemente wieder auf ihrem Instagram-Account. Und da gab es zum Wochenstart am Montag (31.1.) einen besonderen Hingucker: Die Sängerin hat sich so richtig schick gemacht.

Lena Meyer-Landrut verzückt Fans im Wow-Kleid

Der lapidare Kommentar zu dem Foto: „Casual coffee on a Monday“. Doch casual im Sinne von lässig/leger ist an ihrem Outfit gar nichts: Lena Meyer-Landrut trägt ein knallrotes Kleid. Und ihre Haare zu einer edlen Lockenpracht gewellt. So würde sie auch auf dem roten Teppich eine gute Figur machen.

Doch in Schale schmiss sie sich für eine TV-Sendung. „Ein weiterer Drehtag für ‚The Voice Kids‘“, erklärt sie per Story und schickt ihren Fans einen „Happy-Montag-Riesenschmatz“.

Wenig überraschend, dass das Wow-Outfit bei den Fans der 30-Jährigen prächtig ankommt. „Dir steht rot so gut!!“, „Siehst gut aus. Wie immer“, „OKAY WOW“, „Bist megaschön“ und „Kurz sprachlos“, schreiben die Follower. Und sogar von einer Expertin gibt es Begeisterung: „Uhh“, schreibt Modebloggerin Marina the Moss.

Lena Meyer-Landrut im Vordergrund - aber viele schauen eher auf Kiwi

Doch Blickfang-Kleid hin oder her - viele gucken eher auf den Hund im Hintergrund. „Kiwi stiehlt dir die Show“, „Der Hund bringt mich raus“ und „KIWI KILLT DAS BILD!!!“, schreiben sie. Es gibt jedenfalls eine Menge zu sehen auf dem Foto - einen Star und einen heimlichen. Kiwi begleitet die Sängerin übrigens schon sehr lange. (lin)