„Junge Victoria Beckham“: Lena Meyer-Landrut mit ultra kurzen Haaren völlig verändert

Teilen

Schnipp, schnapp, Haare ab! Lena Meyer-Landrut hat sich von ihrer langen Mähne getrennt und trägt nun einen kurzen Bob kurz à la Posh Spice.

Das ist mal eine echte Rundumveränderung! Lena Meyer-Landrut (31) präsentiert sich im Netz mit einem völlig neuen Look. Bisher war die lange, brünette Mähne das Markenzeichen der Sängerin. Nun überrascht sie ihre Instagram-Follower mit einem frechen Kurzhaarschnitt. „Neue Haare, wer ist das?“, schrieb Lena zu einer Fotoreihe, auf der ihre neue Frisur von verschiedenen Seiten zu bewundern ist.

Lena Meyer-Landrut überrascht mit Kurzhaar-Look: Popstar auf den Spuren von Victoria Beckham?

Mal lächelt die ESC-Gewinnerin von 2010 in die Kamera, mal blickt sie nachdenklich zur Seite. Ihre Haare reichen Lena nun lediglich bis knapp unter die Ohrläppchen. Die Fans sind sich auf Anhieb einig darüber, von wem sie sich zu ihrem neuen Look inspirieren ließ. „Irgendwie hat das was von der jungen Victoria Beckham“, zeigte sich ein Follower begeistert. Tatsächlich erinnert die Frisur sehr an den Kult-Bob von Posh Spice. Ob sich Lena von der britischen Sängerin Styling-Tipps geholt hat?

Lena Meyer-Landrut trägt die Haare jetzt kurz und verzückte ihre Fans, die sofort die große Ähnlichkeit zur „jungen Victoria Beckham“ bemerkten (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Lena Meyer-Landrut & Everett Collection/Imago

TV-Star Riccardo Simonetti (29) verglich Lenas Style mit dem eines weiteren 90er-Jahre-Stars. „Oh mein Gott, Major Natalie-Imbruglia-Vibes. Lieb‘s!“, kommentierte der Entertainer. Andere User stimmten schnell zu, dass Lena neben Victoria Beckham nun auch der „Torn“-Interpretin ähnelt.

Lena Meyer-Landruts Kurzhaarfrisur begeistert Fans – doch manche trauern um ihre Haare

Allgemein kam das Make-over bei den meisten Fans super an. „Wow, wie gut steht dir das bitte“, „Beste Frisur ever“ und „Du bist einfach wunderschön“ war unter anderem in den Kommentaren zu lesen. Ein Follower hatte eine ganz besondere Bitte an Lena: „Bitte mit der Frisur ein Album releasen!“ Möglicherweise kommt der neue Haarschnitt tatsächlich zeitgleich mit einer brandneuen Platte? Zuletzt hatte die Popsängerin 2019 ihr Album „Only Love, L“ veröffentlicht. Zeit genug also, um einen Nachfolger hinterherzuschicken. Ob dieser wohl einen Spice-Girls-Touch haben wird?

Manche Fans trauerten allerdings Lenas langer Haarpracht hinterher. „Warum hast du dir die Haare geschnitten, du hattest doch so schöne lange Haare“, zeigte sich ein User betrübt. Ein anderer betrachtete den neuen Look pragmatisch: „Die langen Haare sind mehr feminin, aber kurz ist praktischer.“ Die 31-Jährige ist inzwischen zu einer echten Mode-Ikone gereift: Zuletzt diskutierten ihre Fans einen kurzen Rock und die Lederstiefel von Lena Meyer-Landrut. Verwendete Quellen: instagram.com/lenameyerlandrut