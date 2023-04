„Habe so geheult, wow“: Lena Meyer-Landrut musste sich wegen Long Covid ihre Haare abschneiden

Von: Lukas Einkammerer

Seit letztem Herbst trägt Lena Meyer-Landrut eine Kurzhaarfrisur. Ihren Fans gesteht sie nun, dass der neue Look mit ihrem Kampf gegen Long Covid zu tun hat.

Hannover – Egal ob Erschöpfung, Kurzatmigkeit oder Geschmacksverlust – seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 berichten Menschen von den Langfolgen, die das Virus bei ihnen hinterlassen hat. Auch an der Promiwelt ist die Krankheit nicht spurlos vorübergegangen und viele Stars teilen ihre persönlichen Erfahrungen mit Long Covid. Wie Lena Meyer-Landrut (31) nun ihren Fans offenbart, musste sie wegen der Symptome eine drastische Lookänderung vornehmen.

„Über 50 Prozent meiner Haare verloren“: Lena Meyer-Landrut spricht über Erfahrung mit Long Covid

Im September 2022 zeigte sich Lena Meyer-Landrut ihren Followern in den sozialen Medien zum ersten Mal mit einer kurzen Bobfrisur statt ihrer seidigen, langen Mähne. Seit Monaten schon rockt die ehemalige ESC-Siegerin ihren neuen Look und wird von Fans dafür mit Komplimenten regelrecht überhäuft. Was bislang aber die wenigsten erahnt haben dürften: Der Griff zur Schere hatte gesundheitliche Hintergründe.

Wie bild.de berichtet, hat Lena ihren Abonnenten auf der Fanseite „The Lenaverse“ nun ein mutiges Geständnis gemacht. „Habe wegen Long Covid zwischen März und August über 50 Prozent meiner Haare verloren“, erinnert sie sich im Chat mit ihren treuen Anhängern und erklärt: „Deswegen mussten sie ab.“ Um eine gewollte optische Verwandlung nur zum Spaß handelt es sich bei ihrer neuen Frise also keineswegs.

Geheilt, gesund und genesen: Diese Promis haben schwere Krankheiten hinter sich 2003 infizierte sich Country-Legende Shania Twain (57) mit Borreliose, verlor dadurch fast ihre Stimme und konnte über Jahre hinweg kaum auftreten. Heute ist sie zum Glück wieder ganz die Alte und rockt Bühnen in aller Welt. Ihre Musiker-Kollegin Avril Lavigne (38) bekam 2014 dieselbe Diagnose – und ist nach einem langen Kampf gegen die Krankheit mittlerweile auch wieder völlig genesen. Sylvie Meis (44) äußerte sich 2009 das erste Mal öffentlich zu ihrer Brustkrebserkrankung. Zwar konnte der Tumor früh genug entdeckt werden, nach der Chemo-Therapie musste sie trotzdem längere Zeit eine Perücke tragen. Heute sieht man dem bildschönen TV-Star aber längst nicht mehr an, dass sie einst Angesicht zu Angesicht mit einer so schlimmen Krankheit gekommen war. Die britische Schauspielerin Emilia Clarke (36) machte 2019 ein schockierendes Geständnis: Sie hatte am Set von „Game of Thrones“ zwei Gehirnaneurysmen. Heute kann sie auf die schlimmen Erfahrungen mit einem Siegesgefühl zurückblicken. Anfang des Jahres erlebte US-Model Hailey Baldwin (25) ähnliches. Bei ihr wurde Blut im Gehirn festgestellt – nach ein paar Stunden Bangen konnte aber auch sie wieder durchatmen. (Quelle: usmagazine.com)

„Sahen total bekloppt aus“: Lena Meyer-Landrut musste wegen Long Covid ihre Haare kurz schneiden

Zwar sprechen ihren Fans Lena Mut zu und betonen, wie gut ihr die kurzen Haare stehen würden, eine schlimme Erfahrung war das ganze für die „Looking for Love“-Interpretin aber trotzdem: „Habe so geheult, wow.“ Besonders viel geholfen hätte der neue Style zwar nicht, wie sie einer Followerin beschreibt, ein notwendiger Schritt war es aber trotzdem. „Meine langen Haare waren halt super super dünn und sahen total bekloppt aus“, schreibt Lena – und verkündet, dass sie seit letztem Herbst zum Glück wieder nachwachsen.

Ihre lange Haarpracht hat Lena Meyer-Landrut vergangenen Herbst gegen einen kurzen Bob getauscht. Grund dafür ist der Haarausfall gewesen, unter dem die Sängerin wegen Long Covid gelitten hat. © IMAGO/Andre Lenthe; Screenshot/Instagram/lenameyerlandrut (Fotomontage)

Sehr mutig, dass Lena Meyer-Landrut so offen zu ihrem Haarverlust steht – alleine dürfte sie damit aber bestimmt nicht sein. Denn einer Studie des Magazins Nature Medicine zufolge zählt der durch eine Unterernährung der Haarwurzeln bedingte Haarausfall nach Anosmie (Verlust des Riechvermögens) zum zweithäufigsten Symptom von Long Covid. Vor einiger Zeit berichtete auch Natascha Ochsenknecht, wie schwer ihr ihre Corona-Erkrankung zu schaffen gemacht hat. Verwendete Quellen: bild.de, nature.com, usmagazine.com