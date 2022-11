Lena Meyer-Landrut mit neuem Look - Fans begeistert: „Bin kurz davor, es auch zu tun”

Lena Meyer-Landrut trägt seit kurzem einen Bob. © Instagram/Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut hat sich von ihrer langen Mähne getrennt. Ihr Mut zur Veränderung inspiriert auch viele Fans, die es der Sängerin nachmachen wollen.

Vor einigen Wochen überraschte Lena Meyer-Landrut (31) ihre Fans mit einem drastischen Make-over: Die Sängerin präsentierte sich plötzlich mit einem frechen Kurzhaarschnitt à la Victoria Beckham im Netz. Davor gehörte die lange, brünette Mähne eigentlich zu Lenas Markenzeichen. „Neue Haare, wer ist das?“, schrieb Lena zu einer Fotoreihe, auf der ihre neue Frisur von verschiedenen Seiten zu bewundern war. Ihr Look kam super an bei den Fans und sorgte für zahlreiche begeisterte Kommentare.

Mittlerweile hat die Ex-ESC-Gewinnerin eine ganze Reihe von Posts veröffentlicht, die sie mit dem Kult-Bob von Posh Spice zeigen. Die Bilder lassen keinen Zweifel daran, dass sich Lena rundum wohl mit dem neuen Style fühlt. In einem aktuellen Beitrag hat die Musikerin ein Selfie sowie weitere Fotos hochgeladen, die allesamt für helle Begeisterung bei den Fans sorgen.

Lena Meyer-Landrut: Viel Lob für ihren neuen Look

Eine Followerin kommentierte sogar, dass sie es Lena frisurtechnisch nachmachen will. „Siehst toll aus mit dem Schnitt! Bin kurz davor es auch zu tun, von dir inspiriert“, schrieb die Userin. Andere hinterließen entzückte Nachrichten wie „Traumfrau“, „Wow“, „Lass die Haare bitte so“ oder „Die Frisur ist mega“. Nur vereinzelt trauerten Fans Lenas Mähne hinterher. „Wo sind deine schönen langen Haare hin?“, schrieb eine Followerin wehmütig. Die meisten waren sich aber einig: Der 90er-Jahre-Look ist wie für die „Wild & Free“-Interpretin gemacht. „Der Kurzhaarschnitt steht dir besser als die langen Haare“, fand eine Userin.

Darüber hinaus überwiegt bei den Fans vor allem die Aufregung über Lenas neue Musik. „Die Vorfreude auf das, was in der Zukunft kommt, ist jetzt schon over the top“, war beispielsweise in den Kommentaren zu lesen. Und: „Ach, das freut mein Herz doch, wenn du im Studio bist.“ Es bleibt spannend, welche Art von Musik Lena dieses Mal für ihre Fans im Gepäck hat. Ob diese wohl passend zu ihrem Look an die Spice Girls erinnert?