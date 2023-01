Ohne Gurt am Steuer? Fans wüten gegen Lena Meyer-Landrut

Fans wüten gegen Lena Meyer-Landrut, weil sie sich im Auto nicht anschnallt © Instagram/lenameyerlandrut

Lena Meyer-Landrut hat ein neues Video hochgeladen. Doch statt Komplimenten erhält die einstige ESC-Siegerin viel Kritik für ihren Clip.

Berlin – Lena Meyer-Landrut (31) hat sich in den letzten Jahren zeitweise größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch in den sozialen Netzwerken ließ sich Lena lange Zeit fast gar nicht blicken. Seit einigen Monaten ist die „Satellite“-Interpretin jedoch wieder aktiver auf Social Media und agiert dementsprechend mehr mit ihren Fans. Ein Video, das sie zuletzt auf ihrem offiziellen Account hochlud, sorgte jedoch für Unmut bei ihren Followern.

In dem Clip ist Lena Meyer-Landrut in einem Auto zu sehen, in der Hand hält sie ihr Handy. Mit leicht verstellter Stimme singt sie „Guten Morgen Sonnenschein“ von Nana Mouskouri und blickt dabei Richtung Kamera. Zwar sitzt Lena nicht am Steuer des Wagens — was auch einige User vermuteten — doch ein Detail brachte der Musiker trotzdem eine Menge Kritik ein. Denn Lena ist nicht angeschnallt. Ihr Sicherheitsgurt hängt lose an der Seite, während Lena sich uneingeschränkt im Auto bewegt. Während einige Fans Verständnis für das Verhalten der „The Voice Kids“-Jurorin zeigten, reagierte der Großteil der Netzgemeinde verärgert.

Lena Meyer-Landrut erntet mit ihrem Auto-Video einen Shitstorm

„Einfach mal Qualitätscontent“ betitelte Lena Meyer-Landrut das Video, das sie unangeschnallt im Auto zeigt. Ob die Sängerin damit rechnete, dass sie für ihr Verhalten dermaßen viel Kritik einheimsen wird? Fakt ist: Zahlreiche User in den sozialen Netzwerken sind der Meinung, dass Lena als Promi eine Art Vorbildfunktion erfüllt — und in diesem Fall katastrophal versagte. „Es herrscht Anschnallpflicht. Es gibt vielleicht noch nicht genug Unfalltote“, schreibt beispielsweise ein Instagram-Nutzer unter den Clip.

Andere wiederum sind der Meinung, dass das Verhalten der Eurovision-Gewinnerin nichts Ungewöhnliches ist. Fast jeder, so findet beispielsweise ein Kommentator, sei bereits eine kurze Strecke ohne Gurt gefahren. Ob Lena trotzdem darauf hätte achten sollen, ein solches Video nicht auf Social Media zu posten? Die Musikerin selbst hat sich zur Kritik bisher noch nicht geäußert.