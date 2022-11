Ungewöhnliche Performance: Lena Meyer-Landrut singt bei Instagram in der Dusche

Musikalische Darbietung der anderen Art: Lena Meyer-Landrut singt zusammen mit Wincent Weiss in der Dusche. © Screenshot/Instagram/lenameyerlandrut

Via Instagram postet Lena Meyer-Landrut einen Videoclip, in dem die Sängerin mit Wincent Weiss in der Dusche performt. Fans sind begeistert und wollen mehr.

Berlin – Vor einer weißen Kachelwand erträllert sich Lena Meyer-Landrut (31) etliche Herz-Emojis und den Wunsch ihrer Fans nach einer neuen Single – mit ihrem Dusch-Duettpartner. Das besondere Gesangserlebnis in der Dusche teilte die gebürtige Hannoveranerin nämlich mit ihrem Musikerkollegen Wincent Weiss (29). Die zwei nahmen – natürlich völlig bekleidet – zusammen in der Duschwanne Platz und leisteten sich eine wunderschöne A cappella-Version von „Remember“ (im Original von David Guetta und Becky Hill).

„Alles was die Dusche hergegeben hat“, lauten Lenas Zeilen unter dem Video, das die Fans begeistert. Über 41 Tausend Herzen gab es bereits für den kurzen Dusch-Clip via Instagram und die treuen Bewunderer der beiden Musiker sind sich einig, dass es nicht bei einem kurzen Clip bleiben kann. „Eure Stimmen harmonieren so gut“, findet eine Nutzerin und der Wunsch nach gemeinsamer Musik wird laut: „Brauchen einen Song von euch zusammen“ und „Dann bitte irgendwann auch mal ein Duett“, verlauten die Kommentar-Stimmen. Und vor allem können die Instagram-Anhänger von Lena und Wincent nur bestätigen: „Die Dusche hat viel hergegeben“.

Wincent Weiss: „Lena ist meine härteste Konkurrentin“

Wer weiß, was sich aus der Dusch-Vorstellung ergibt. Fans ermutigen die beiden zumindest, den nächsten Schritt zu gehen – raus aus der Dusche und rein ins Studio. „Wann geht’s ins Studio? Wird Zeit“, schreibt eine Userin unter das Video, das Lena sowohl auf ihrem Instagram-Feed als auch bei TikTok teilt, wo der Clip sogar knapp 150 Tausend Likes einfährt.

Aktuell sitzen Lena und Wincent zwar zusammen im Studio, allerdings nicht um gemeinsam zu performen, sondern um die elfte Staffel von „The Voice Kids“ (Sat.1) aufzuzeichnen. Als Coaches der Show sind die beiden Sänger in einer Konkurrenz-Rolle und buhlen um Deutschlands talentiertesten Kinderstimmen. Vor Lena Meyer-Landrut im Jury-Stuhl hatte Wincent Weiss sogar „ein wenig Angst“ und sieht in ihr die härteste Konkurrenz, verriet der sympathische Sänger vor der Jubiläumsstaffel in diesem Jahr im Gespräch mit spot on news.