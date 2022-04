„Zeit ist noch nicht reif“: Aufgelöste Lena Meyer-Landrut sagt überraschend alle Auftritte ab

Von: Jonas Erbas

Teilen

Lena Meyer-Landrut trifft eine schwere Entscheidung: Obwohl die Popsängerin wieder Konzerte spielen darf, hat sie angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie kein gutes Gefühl dabei, auf Tour zu gehen – und sagte deshalb alle Auftritte ganz überraschend ab!

Berlin - Lange musste sich Lena Meyer-Landrut (alle News zur Popsängerin im Überblick) gedulden, bevor die „Eurovision Song Contest“-Gewinnerin von 2010 endlich wieder auf die Bühne durfte. Doch obwohl die 30-Jährige 2022 durchaus einige Tour- und Open-Air-Termine hätte absolvieren können, entschied sie sich nun dagegen und sagte alle Auftritte ausnahmslos ab. Als Grund nennt sie die anhaltende Corona-Pandemie.

Lena Meyer-Landrut Sängerin und Songwriterin Geboren 23. Mai 1991 in Hannover Erfolgreichstes Album My Cassette Player (2010, über 500.000 verkaufte Einheiten) Fernsehauftritte u.a. The Voice Kids, Germany’s Next Topmodel, Sing meinen Song

Trotz Corona-Lockerungen: Lena Meyer-Landrut cancelt alle Tour- und Open-Air-Termine

Obwohl – oder möglicherweise gerade weil – in Deutschland derzeit der Großteil aller Corona-Maßnahmen wegfällt und somit auch größere Live-Veranstaltungen wieder vor voll besetzten Rängen durchführbar sind, geht Lena Meyer-Landrut (alle Fakten über Leben, Liebe und Karriere im Überblick) nun den entgegengesetzten Weg – und sagte vollkommen überraschend alle anstehenden Shows ab!

Betroffen sind die „Tour-Termine in Leipzig, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, München, Frankfurt und Berlin“, wie die Popsängerin via Instagram mitteilte, auch ihre geplanten Auftritte bei Open-Air-Veranstaltungen cancelte die 30-Jährige „aus produktionstechnischen Gründen“.

Wer Lena Meyer-Landrut auf der Bühne erleben möchte, muss sich noch etwas gedulden: Die 30-jährige Popsängerin cancelte jüngst all ihre Auftritte © Axel Heimken/dpa

„Zeit ist noch nicht reif“: Lena Meyer-Landrut sagt überraschend alle Auftritte ab

In ihrem Instagram-Post ging Lena Meyer-Landrut auch auf ihre persönliche Sicht der Dinge näher ein: „Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen. Mein Gefühl ist: Die Zeit ist noch nicht reif.“

Ihren Worten ist auch zu entnehmen, wie schwer der Singer-Songwriterin ihre Entscheidung letztendlich fiel: „Es schmerzt mich zutiefst, viele von euch zu enttäuschen und kann es kaum ertragen, euch traurig zu wissen. Glaubt mir, es fällt mir nicht leicht.“

Lena Meyer-Landrut verspricht, Konzerte nachzuholen – „Wenn wir alle sorgenfreier sind“

Doch Lena Meyer-Landrut (die ESC-Siegerin in Film und Fernsehsendungen: Hier ist sie zu sehen) machte ihren Fans auch gleichzeitig Hoffnung und das sogar mit einem doppelten Versprechen: „Wir werden uns wieder live sehen, versprochen“, schrieb sie am Ende ihres teils sehr emotionalen Textes und erklärte, sie werde wieder auftreten, „wenn wir alle sorgenfreier sind und uns in den Armen liegen und feiern können“.

Zudem gab‘s ein große Ankündigung: „Ich arbeite an neuer Musik“, verriet die 30-Jährige und spendete ihren Fans, die ihre Tickets nun wohl oder übel zurückgeben müssen, damit wohl zumindest ein bisschen Trost.

Lena Meyer-Landrut kämpft mit ihren Emotionen und offenbart Fans: „Nach wie vor schwierig“

Bereits zuletzt wirkte Lena Meyer-Landrut sehr nachdenklich: Bei Instagram kämpfte die Popsängerin jüngst mit ihren Emotionen und verriet ihren Fans, dass sie derzeit gar nicht wisse, was und ob sie in den sozialen Netzwerken posten solle. Verwendete Quellen: instagram.com/lenameyerlandrut