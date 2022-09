„Steht dir sowas von gut“: Lena Meyer-Landrut begeistert Fans im hautengen Kleid

Japan-Tour nach TikTok-Hit

Lena Meyer-Landrut ist aktuell in Japan unterwegs. Auf Instagram begeistert die Sängerin ihre Fans mit einem heißen Outfit.

„Tokyo Tag 2. Outfits, Ramen, Interviews und so viel mehr (übers.)“, betitelt Lena das Foto. Auf dem Bild trägt die schöne Brünette ein eng anliegendes weiß-oranges Tie Dye Kleid. Das Outfit wird abgerundet von einer Statement-Kette mit Perlen, ihre lange Mähne trägt sie offen.



In dem Bilderkarussell widmet Lena dem Outfit ganze zwei Bilder und ein Video. Um einen Ausgleich zu dem schicken Kleid zu schaffen, zeigt sich die 31-Jährige auf dem vierten Bild im Bett - samt Snacks! Anschließend wird es wieder heiß, mit einem rot-orangenen Zweiteiler plus passenden High Heels und Sonnenbrille. „Tolle Frau, schöne Mode und gute Songs…was will man mehr”, kommentiert ein Fan das Foto.

Alter Song geht in Japan auf TikTok viral

Lena Meyer-Landruts 2019 erschienener Song „Life was a beach“ erschien in Deutschland nie als Single, doch plötzlich ging das Lied in Japan auf TikTok viral. Drei japanische Männer, ein Influencer-Trio namens @localcampione, teilten im Frühjahr ein Video, in dem sie im Takt des Songs eine kleine Choreografie aufführen. Der Clip kam bei ihrer Community gut an und verzeichnet mittlerweile über 5 Millionen Aufrufe auf TikTok.



Wer sich also wundert, wer die drei Männer auf Lenas nächsten Foto sind: Es handelt sich um das Trio, dem sie den überraschenden Erfolg ihres Songs zu verdanken hat! Auf dem Bild nehmen die drei gerade ein Selfie mit Lena.

Natürlich zeigt die Musikerin in ihrem Bilderkarussell auch, wie sehr sie die japanische Küche genießt. Da es sich hier erst um Tag zwei in Japan handelt, dürfen Fans sich sicherlich auf noch mehr Updates und Mode Inspirationen von Lena auf Instagram freuen!