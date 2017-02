Lena: Neue Nackt-Fotos und -Videos im Web - Das ist zu sehen

Lenas Liebe zu Selfies - dieses Foto hat sie am 3. Januar auf ihrer offiziellen Seite auf Facebook gepostet - wird ihr nun zum Verhängnis.

Hannover - Der Nackt-Skandal um Lena Meyer-Landrut weitet sich aus: Es sind bei „LenaLeaks“ neue pikante Fotos und Videos im Internet aufgetaucht, die schmerzen.

Lena Meyer-Landrut (25) kann einem nur leid tun. Sie sieht sich derzeit einem Nackt-Skandal ausgesetzt, der auf die letzten Jahre bezogen in der deutschen Promi-Welt beispiellos ist: Verschiedene private Nackt-Aufnahmen von ihr sind unter dem Sammelbegriff/Hashtag LenaLeaks im Internet gelandet. Und das könnte erst der Anfang sein.

Die Bild hatte zuerst von dem Nackt-Wirbel berichtet. Demnach stammen die Fotos, die zuerst im Internet aufgetaucht sind, von einem Laptop. Dieser wurde demnach aus dem Auto von Lena Meyer-Landruts Freund gestohlen.

LenaLeaks: Unbekannter will Geld mit Nackt-Fotos von Lena Meyer-Landrut erpressen

Zuerst war es „nur“ ein Diebstahl, mit dem sich Lena Meyer-Landrut und ihr Freund auseinandersetzen mussten. Jetzt aber ist der Fall zum Drama ausgewachsen. Denn nach und nach sickern die Fotos und Videos an die Öffentlichkeit.

Hintergrund ist offenbar eine Erpressung: Der Laptop-Dieb oder aber ein Komplize fordern wohl Geld von Lena Meyer-Landrut und ihrem Management, um die Veröffentlichung weiterer Nackt-Aufnahmen zu stoppen. Das geht auch aus einer Konversation der Bild-Zeitung mit dem Erpresser hervor. „Ich bin im Besitz eines einmaligen verschollenen Datenträgers. Ich habe noch 18 Gigabyte Film- und Bild-Material“, prahlt der Unbekannte. Ihm gehe es um „Lösegeld“ - und da die Lena-Seite zur Zahlung bisher noch nicht bereit war, scheint er immer mehr Nackt-Material ins Netz sickern zu lassen. „Da die Kommunikation [...] nicht erfolgreich war, habe ich gedroht, alle Videos und Bilder zu veröffentlichen, Tag für Tag“, zitiert ihn die Zeitung.

LenaLeaks: Nackt-Skandal um Lena Meyer-Landrut weitet sich aus

Den Worten scheint er Taten folgen zu lassen. Denn die Internet-Nutzer, die in einschlägigen Foren eifrig das Material von LenaLeaks goutieren, diskutieren und austauschen, bekommen immer mehr Futter. Zunächst ging es nur um einzelne Oben-ohne-Fotos, auf denen Lena zu sehen ist und die mit hoher Wahrscheinlichkeit echt sind. Gesicht und Körpermerkmale stimmen überein, dazu gab es keine Anzeichen von Photoshop-Manipulation.

Inzwischen landete der nächste Schwung Nackt-Aufnahmen im Netz. Ein User hat - wie am Dienstagmittag zu sehen war - eine Liste erstellt, auf der rund 25 Fotos und mehrere Videos auftauchen. Die teils fast schmerzhaft privat wirken. Denn darunter befinden sich auch mehrere Videos, in der sie sich oben ohne zeigt und in dem sie ihren Freund direkt mit Namen anspricht. Spätestens wer diese Aufnahmen sieht, für den ist unverkennbar, dass diese wirklich nur für ihn bestimmt waren - und der sollte dringend ein schlechtes Gewissen bekommen.

Gleiches gilt für ein Oben-ohne-Strand-Bild sowie mehrere verwaschene Fotos, die eine komplett nackte Frau zeigen - bei der schwer erkennbar ist, ob sie wirklich Lena Meyer-Landrut zeigen.

LenaLeaks erinnert an Fappening

Lena leidet mutmaßlich massiv unter LenaLeaks - dazu kommt, dass einige ihrer Fans, die es mit Moral nicht so genau nehmen, auch noch Bemerkungen weit unter der Gürtellinie in diversen Foren abladen. Hoffentlich bekommt sie diese nie zu Gesicht.

Der Fall erinnert an das, was vor mehreren Jahren unter dem Begriff „Fappening“ viele Promis eiskalt erwischte: Gehackte Fotos von zahlreichen Stars waren damals im Internet gelandet. Ein schwerer Schlag für die Betroffenen.

Lena Meyer-Landrut selbst und ihr Management haben bisher keinen Kommentar zu LenaLeaks abgegeben.

Lena Meyer-Landrut: Alte Nackt-Aufnahmen aus RTL-Reihe

Unter die geleakten Fotos mischen sich im Internet auch Aufnahmen, die mit Lenas Einverständnis entstanden sind. Denn vor Beginn ihrer Musikkarriere gab es eine „Jugendsünde“: Als Komparsin für die RTL-Dokusoap „Helfen Sie mir!“ ließ Lena Meyer-Landrut die Hüllen fallen und sprang nackt in einen Pool. Die Fotos aus der RTL-Episode sehen Sie in der Fotostrecke unten - die LenaLeaks-Fotos hingegen zeigen wir natürlich NICHT.

