Halbnackt im Waschbecken: Leni Klum zeigt ihre sexy Abend-Routine

Verführerischer Anblick

+ © Instagram/Leni Klum Leni Klum posiert für die neue Kampagne von intimissimi. © Instagram/Leni Klum

Leni Klum posiert nur mit Unterwäsche bekleidet im Netz. Ihr freizügiges Dessous-Foto sorgt bei den Fans für viel Begeisterung - aber auch Verwirrung.

Oh, là là: Bei diesem Anblick gerät man(n) ordentlich ins Schwitzen! Leni Klum (18) begeistert ihre Instagram-Fans mit einer sehr intimen Aufnahme. Auf dem Bild posiert die Tochter von Heidi Klum (49) in roter Spitzenunterwäsche im Badezimmer. Das alleine ist nicht ungewöhnlich – schließlich ist Leni in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama getreten und modelt für verschiedene Modelabels, darunter auch die Unterwäschemarke Intimissimi. Allerdings hat sich die College-Studentin eine sehr außergewöhnliche Pose ausgesucht: Sie sitzt im Waschbecken und putzt sich währenddessen die Zähne. „Abendroutine in den neuen Intimissimi-Weihnachtslooks“, schrieb Leni zu der Aufnahme.

Damit wissen die Fans also genauestens Bescheid, wie Lenis Bettgeh-Ritual aussieht. Die Kommentarspalte wurde augenblicklich mit zahlreichen begeisterten Nachrichten geflutet. „Wow, deine Kurven sind der Hammer“, schwärmte ein User. Eine Followerin gestand, dass sie am liebsten Körper mit der brünetten Schönheit tauschen würde. „Hammer, absolut neidisch! Was für ein wahnsinnig schöner Körper und so ein Engelsgesicht... Lolita“, zeigte sie sich verzückt.

Leni Klum: Freizügiges Bild sorgt auch für kritische Kommentare

Ein anderer Fan nutzte die Gelegenheit, um Heidi Klum zu loben. „So eine wunderschöne junge Frau, zudem ist sie total sympathisch und lieb, da hat Heidi alles richtig gemacht“, lautete der Tribut an die GNTM-Chefin. An anderer Stelle hieß es sogar: „Ich würde sagen, du übertriffst irgendwann deine Mum, wenn du es willst.“

Allerdings führte Lenis ungewöhnliche Pose auch zu einer Reihe von ironischen Kommentaren. „Ich sitze auch jedes Mal in Unterwäsche in meinem Waschbecken, wenn ich meine Zähne putze“, machte sich ein User über das Fotomotiv lustig. Ein anderer hakte genauer bei der Laufsteg-Beauty nach und wollte wissen: „Ist das nicht unpraktisch, weil man sich dabei die Zahnpasta auf die Füße spuckt?“ Eine Antwort auf diese Frage bleibt Leni ihren Fans vorerst weiter schuldig.