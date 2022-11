Catsuit aus Latex: Fans feiern Leni Klums heißes Halloween-Outfit

Heidi und Leni Klum sind an Halloween kaum wiederzuerkennen. © Imago

Leni Klum machte bei der legendären Halloween-Party ihrer Model-Mama Heidi eine besonders gute Figur in einem sexy Catsuit. Heidi aber schoss den Vogel ab.

New York – Heidi Klum (49) hat mal wieder zu ihrer legendären Halloween-Party eingeladen. Diese ist nicht nur wegen der hochrangigen Gästeliste ein Event der Superlative, sondern, und vor allem, wegen der kreativen und schaurig schönen Kostüme. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand sich also am Montagabend die Crème de la Crème der Prominenz in New York City ein, um mit der Halloween-Queen zu feiern. Da durfte natürlich auch Töchterchen Leni Klum (18) nicht fehlen.

Und die 18-Jährige brachte Fans mit ihrem sexy Latex-Outfit zum Staunen. Das Nachwuchsmodel entschied sich nämlich dafür, die erste Halloween-Sause ihrer Model-Mama als Catwoman mitzufeiern. So betrat die Schönheit den roten Teppich in einem hautengem, hochgeschlossenen schwarzen Latex-Catsuit und schwarzen Overknee-Stiefeln. Dazu trug Leni eine Ledermaske, die ihre dunkel geschminkten Augen und vollen Wimpern zum Strahlen brachte. Den Look rundete das Model schließlich mit knallroten Lippen ab und zog so alle Blicke auf sich.

Leni Klum zog mit ihrem sexy Look die Blicke auf sich – Heidi Klum ist und bleibt aber Halloween-Queen

Aber der Königin der kreativen Kostüme und Gastgeberin des Abends konnte Leni nicht das Wasser reichen – Heidi Klum schoss mit ihrem Wurm-Kostüm den Vogel ab. Das Topmodel begeistert nun schon seit über 20 Jahren mit den ausgefallensten, kreativsten Kostümen – so ging die GNTM-Chefin bereits als Alien, als ein riesiger Schmetterling, als Prinzessin Fiona von „Shrek“ und als alte Frau. In diesem Jahr verwandelte sich die Blondine in einen riesigen Wurm und „betrat“ den roten Teppich zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz (33), der sie als gruseliger, einäugiger Angler am Haken hatte.

Auch ihr Schwager Bill Kaulitz (33) hat ordentlich in der Trickkiste gegraben, um mit seinem Kostüm für begeisterte Blicke zu sorgen - und das hat der 33-Jährige geschafft. Der „Tokio Hotel“-Star verwandelte sich nämlich in eine Dragqueen-Version von Arielle, die Meerjungfrau. Mit wallender roter Mähne, grünem Glitzer-Rock und Muschelschalen vor den aufgeschnallten Gummi-Brüsten enttäuschte der Sänger mit seinem Halloween-Auftritt ganz und gar nicht.