Von „Amazing“ bis „Wow“: Leni Klum trägt Kleid von Mama Heidi Klum und Fans feiern es

Leni Klum trägt ein altes Kleid von Mama Heidi © Instagram/Leni Klum & Imago

Sie steht ihrer berühmten Mutter in nichts nach! Leni Klum zeigt sich in einem alten Dress von Mama Heidi auf Instagram. Ihre Follower sind hellauf begeistert von der Kleiderwahl des Nachwuchsmodels, wie die Kommentarspalte beweist.

Los Angeles – Sie lief auf der Berlin Fashion Week über den Catwalk und begeisterte Modefans auf den Covern von „Vogue“ und „Glamour“: Nachwuchsmodel Leni Klum (18) schlägt seit kurzem denselben Karriereweg ein wie ihre berühmte Mutter Heidi Klum (48).

Während viele Teenager sich in den prägenden Jahren trotzig von ihren Eltern abgrenzen wollen, zeigt Leni immer wieder, wie begeistert sie von dem beeindruckenden Erbe der „Germany’s Next Topmodel“-Macherin ist und was für ein großes Vorbild Heidi für sie darstellt. Jetzt präsentierte sich die Adoptivtochter von Sänger Seal in einem ausrangierten Kleid des ehemaligen „Victoria’s Secret“-Engels. Ihre Social-Media-Follower sind begeistert.

Auf Instagram postete Leni Klum drei Schnappschüsse, die sie in einem trägerlosen schwarzen Dress zeigen. Das kleine Schwarze kombinierte die Mini-Fashionista mit einer schlichten Kette, an ihrem Arm ist eine glitzernde kleine Handtasche zu erkennen. Auch auf diesen schnell geschossenen Bildern ist das Talent des jungen Models klar zu erkennen: Alle drei Fotos bringen eine andere Stimmung herüber und bewegen sich zwischen ernst, sexy und fröhlich.

Auch in Sachen Modegeschmack tritt Leni Klum klar in die Fußstapfen ihrer Mama Heidi

Heidi und Leni Klum scheinen einen ähnlichen Geschmack zu haben, wenn es um Mode geht. Denn wie die brünette Beauty unter ihren Post schreibt, gehörte das schwarze Kleid einst ihrer Mutter. „Prom Night in Mamas Dress“, kommentiert Leni ihren eigenen Beitrag. Ob das Kleidungsstück umgeändert werden musste, damit es dem Nachwuchsstar passt? Leni ist bekanntermaßen nämlich einige Zentimeter kleiner als Laufsteg-Star Heidi.

Die GNTM-Moderatorin ließ es sich natürlich nicht nehmen, einen Emoji mit Herzchenaugen unter den Beitrag ihrer Ältesten zu posten. Und auch sonst scheint sich die Netzgemeinde einig zu sein: Leni sieht im Kleid von Mama Heidi einfach traumhaft aus! Welche Outfits die junge Schönheit demnächst aus dem Schrank des Supermodels fischt, bleibt abzuwarten!