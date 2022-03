Statt GNTM? Leni Klum will aufs College gehen: „Bewerbungen bereits abgeschickt“

Leni Klum will aufs College, die Modelkarriere läuft erst einmal nebenbei © IMAGO / Independent Photo Agency Int. & ProSieben

Obwohl ihre Modelkarriere nicht besser laufen könnte, hat Leni Klum auf jeden Fall vor, zu studieren. Die Tochter von Heidi Klum weiß auch schon, welches Fach.

Vor über einem Jahr feierte Leni Klum (17) ihr großes Modeldebüt. Zusammen mit ihrer Mutter Heidi Klum (48) erschien sie auf dem Cover des deutschen Vogue-Magazins. Seitdem ging es karrieremäßig steil bergauf für das Nachwuchsmodel und sie lief unter anderem für das Luxuslabel Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Nun hat sich Leni einen weiteren lukrativen Model-Job geangelt: Sie ist das Gesicht einer Sneaker-Kollektion der Marke Fila, die bei Deichmann erhältlich ist.

Dabei ist leicht zu vergessen, dass Leni noch immer zur Schule geht und lediglich in ihrer Freizeit modelt. „Die Wochenenden sind für die Arbeit da und die Wochentage für die Schule“, erklärt sie ihren strukturierten Alltag. Glücklicherweise fühlt sich das Modeln für den jungen Star nicht wie Arbeit an. „Ich kann den ganzen Tag das machen, was ich am liebsten tue. Für mich fühlt es sich an wie ein Spaßtag, wie Disneyland am Wochenende“, schwärmt Leni.

Leni Klum will unbedingt studieren

Obwohl das Modeln ihr absoluter Traumberuf ist, nimmt die US-Amerikanerin ihre Weiterbildung sehr ernst und hat vor, nach dem Highschool-Abschluss aufs College gehen. „Darauf freue ich mich sehr. Ich habe die Bewerbungen bereits abgeschickt, und wir sind alle sehr gespannt, auf welches College ich gehen werde“, verrät sie. Und welches Studienfach interessiert Leni besonders? „Tatsächlich werde ich Innenarchitektur und Kunst studieren. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute das nicht über mich wissen. Ich liebe Interior Design, es ist ein neu entdecktes Interesse von mir“, berichtet sie.

Alle Fans, die gehofft hatten, Leni bald regelmäßig an der Seite ihrer Mutter Heidi Klum bei „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen, müssen also eine Enttäuschung verkraften. Denn ihre ehrgeizigen Studienpläne sind wohl schwer mit langen Dreharbeiten in Deutschland vereinbar. Aber wer weiß, was die Zukunft für die blonde Schönheit bereit hält – möglicherweise verschlägt es sie ja irgendwann dauerhaft nach Deutschland. Fans hat sie hierzulande jedenfalls genügend!