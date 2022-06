„Stolz auf dich“: Leni Klum feiert ihren Highschool-Abschluss mit Mama Heidi

Von: Julia Hanigk

Leni Klum posiert in blauer Abschluss-Robe – Sie hat ihren Highschool-Abschluss. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/Leni Klum

Heidi Klums Tochter Leni Klum hat als erstes ihrer Kinder den Highschool-Abschluss. Stolz teilen Mama und Tochter auf Instagram Bilder und Videos mit dem Zertifikat. Jetzt steht fürs College ein Umzug nach New York an.

Los Angeles - Das älteste Kind von Heidi Klum (49), Leni Klum (18; alles über ihre Karriere und ihr Privatleben), ist fertig mit der Schule. Das teilt die Mama stolz auf Instagram. Sie filmt ihre Tochter in der typischen Abschluss-Robe mit Doktorhut, die an Lenis Schule im Familienwohnort Los Angeles in einem dunklen Blau gehalten ist und auf der „Class of 2022“ vermerkt ist.

Unter ein Reel ihrer Tochter, wie sie sich auf der Bühne ihr Zertifikat abholt, schreibt Heidi Klum: „Ich bin so stolz auf dich!“. Auf einem weiteren Instagramvideo wirft ihre Tochter ihren Doktorhut in die Luft, ein klassischer Brauch nach dem erfolgreichen Abschluss. So auch beim Erhalt des Highschool-Zertifikats, das das Ende der Schulzeit in Amerika markiert.

Auch Leni Klum selbst posiert auf ihrem Instagramkanal mit dem wertvollen Abschlussdokument glücklich im Garten. In einem Interview gab das 18-jährige Model schon bekannt, wie es für sie nun weitergehen wird – ein Umzug steht an in die Stadt, in der sie auch geboren wurde.

Nach erfolgreichem Highschool-Abschluss: Leni Klum geht zum Studieren nach New York

Das erfolgreiche Model, das schon für Marken wie Dior oder Dolce & Gabbana gebucht wurde, wird nach New York ziehen. Dort winken aber nicht nur weitere Modeljobs, sondern auch eine weiterführende Ausbildung am College. Leni Klum strebt einen Abschluss in Innenarchitektur an. Gegenüber ProSieben ließ sie außerdem wissen: „Meine Mom wird mich, glaube ich, jeden Tag anrufen und fragen: ‚Wie war dein Tag? Hast du gegessen?‘ Sie wird ständig wissen wollen, wie es mir geht“, so Leni Klum.

Mit 16 Jahren stieg die Tochter von Heidi Klum schon in das Modelbusiness ein. Leni Klum gestand in einem Interview: „Ich hatte gar keine Ahnung“. Verwendete Quellen: instagram.com/heidiklum; instagram.com/leniklum