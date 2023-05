19. Geburtstag: Leni Klum feiert mit ihrer Mama Heidi

Heidi Klum hat eine enge Beziehung zu ihrer Tochter Leni. Den 19. Geburtstag des Nachwuchsmodels feierten die beiden gemeinsam in New York.

New York – Schon fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass Heidi Klum (49) ihre älteste Tochter zur Welt brachte. Eigentlich hält das Supermodel seinen Nachwuchs größtenteils aus dem Rampenlicht heraus, um den Kindern ein möglichst normales Privatleben zu ermöglichen. Leni Klum (19), Heidis Erstgeborene, tritt jedoch seit einiger Zeit in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Als Newcomer-Model lief Leni, die neben der US-amerikanischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, bereits für einige renommierte Modemarken über den Laufsteg. An der Seite ihrer Mutter wurde sie außerdem 2021 für das Cover der deutschen „Vogue“ abgelichtet.

Am 4. Mai feierte Leni Klum ihren 19. Geburtstag. Den besonderen Tag verbrachte die erfolgreiche Influencerin gemeinsam mit Mama Heidi in New York City. Der Big Apple hat für Leni eine ganz besondere Bedeutung: Denn obwohl sie ihre Kindheit und Jugend größtenteils in Los Angeles verbrachte, entschloss sie sich vor einer Weile dazu, für ihr Studium in ihre Geburtsstadt umzuziehen. Heidi hatte Leni vor fast zwanzig Jahren in New York zur Welt gebracht, um ihrer Tochter auf diese Weise einen amerikanischen Pass zu ermöglichen.

Auf Instagram gratuliert Heidi Klum ihrer Tochter Leni zum 19. Geburtstag

Dass Heidi Klum eine ganz besonders enge Beziehung zu ihrer ältesten Tochter hat, bewiesen die beiden Fashion-Ikonen unter anderem bereits bei ihren gemeinsamen Auftritten in Heidis Hit-Show „Germany’s Next Topmodel“. Kein Wunder also, dass die Model-Mama an Lenis Geburtstag nicht fehlen darf. Auf Instagram teilte Heidi einen Schnappschuss vom New-York-Ausflug mit ihrem Geburtstagskind. Unter das Foto, das die beiden Frauen beim Spaziergang in der Millionenmetropole zeigt, schrieb sie auf Englisch: „Der ganze Tag ist Leni-Klum-Tag! Geboren im Big Apple. Vor 19 langen Jahren.“ Mit dem Hashtag „Die Zeit rast, wenn man Spaß hat“ betont der TV-Star abermals, wie gut das Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen den beiden ist.

Dass sie Leni seit dem Umzug nach New York schmerzlich vermisst, verriet Heidi Klum bereits vor einigen Monaten im Interview mit „PEOPLE“. Damals erzählte sie, dass die Trennung von ihrer Ältesten zwar nicht leicht sei, Lenis Modelkarriere und ihr gleichzeitiges Studium sie jedoch mit großem Stolz erfüllten. Verwendete Quellen: Instagram / heidiklum