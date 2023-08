Leni Klum trägt auf einmal ähnliche Frisur wie Bill Kaulitz: „so cool“

Leni Klum, Tochter von Heidi Klum, hat sich aktuell von ihren blonden Haaren verabschiedet. © Chris Delmas/AFP

Leni Klum hat sich anscheinend optisch komplett verändert. Auf einem aktuellen Foto ähnelt sie nun Bill Kaulitz.

Deutschland – Seitdem Heidi Klum (48) ihre Tochter der Öffentlichkeit präsentiert, kann sich Leni Klum (17) vor Fotoshootings und Aufträgen kaum retten. Für viele ihrer Fans ist die Ähnlichkeit zur Mutter verblüffend: Blonde lange Haare, große blaue Augen und volle Lippen haben die beiden etwa gemeinsam. Doch damit ist plötzlich Schluss – zumindest vorerst. RUHR24 kennt die Details.

Leni Klum präsentiert verändertes Aussehen auf Instagram – Ähnlichkeit zu Bill Kaulitz erkennbar

Erst kürzlich wurde über einen neuen Job von Leni Klum bei Germany‘s Next Topmodel spekuliert. Nicht nur deshalb muss sich die 17-Jährige immer wieder Kritikern stellen, die behaupten, sie sei hauptsächlich durch ihre international bekannte Mutter zu dem Erfolg als Model gekommen.

Doch Leni zeigt ihren Followern und Kritikern nun, dass sie als Tochter von Heidi Klum nicht nur durch ein Instagram-Foto in freizügigem Outfit von sich reden machen kann, sondern auch in komplett anderer Optik.

Bei ihrer neuesten Frisur scheint sich die 17-Jährige Inspirationen bei einem anderen Familienmitglied geholt zu haben. Von ihren blonden Haaren hat sie sich dafür verabschiedet.

Leni Klum: keine blonden Haare mehr - Aussehen überrascht Instagram-Follower

Der Schnappschuss zeigt Leni Klum bei der Vorbereitung auf einen Model-Job. Besonders überrascht sind ihre über eine Million Follower vor allem durch die Veränderung der Haare. Zu sehen ist die Tochter von Heidi Klum auf dem Instagram-Foto mit einer Art Vokuhila, also einem Pony und Haaren, die oberhalb kürzer sind als die untere Schicht (weitere Promi- und TV-News bei RUHR24).

Besonders überraschend ist allerdings die Farbe. Das Blond ist einem rot-schwarzen Farbverlauf gewichen. Die Augen sind stark schwarz umrandet und sollen offenbar an eine Katze erinnern, wie Leni Klum mit dem Kommentar „meow“ andeuten könnte. Gekleidet ist sie in einen weißen Bademantel.

Bei ihren Fans trifft sie mit dem Styling auf gemischte Meinungen. Während eine Nutzerin der Plattform hofft, es sei „hoffentlich nur eine Perücke“, erhält sie auch Komplimente, wie „das ist mega cool“ und „sieht so cool aus“.

Leni Klum beim Umstyling von GNTM? Fan mit kurioser Vermutung

Eine Nutzerin vermutet dahinter sogar die Idee von Heidi Klum. „Sieht aus, als wärst du in der Show deiner Mom gewesen - zur Umstyling-Folge. Hintergrund: Zu den beliebtesten Episoden bei Germany‘s Next Topmodel gehört für die Zuschauer die Folge, in der sich „Chefin“ Heidi Klum für ihre „Meeedels“ ein neues Aussehen überlegt.

Tränen und Drama sind garantiert, wenn sich Teilnehmerinnen von ihrer langen Mähne verabschieden und mit einer Kurzhaar-Frisur leben müssen. Dass Leni Klum sich auch einer solch dauerhaften Veränderung stellt, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Sie selber äußert sich zwar dazu nicht, inwiefern die Verwandlung dauerhaft oder nur von kurzer Dauer ist.

Leni Klum zeigt sich normalerweise mit blonden Haaren - wie auf einer Premiere mit Adoptivvater Seal. © Chris Delmas/Afp

Doch dass sie sich für längere Zeit von ihren blonden Haaren verabschiedet, gilt eher als unwahrscheinlich. Schließlich ist Leni Klum als Model gefragter denn je. Viel mehr dürfte es sich bei dem Schnappschuss um ein temporäres Umstyling für ein Fotoshooting handeln, wie der Hintergrund des Schnappschusses verrät.

Ein Familienmitglied dürfte die Veränderung der 17-Jährigen aber besonders freuen. Optisch erinnert sie mit der Frisur und dem Make-Up an ihren Stiefonkel Bill Kaulitz.

Video: Wie Leni Klum - Stiefonkel Bill Kaulitz macht Mode zum Beruf mit eigener Show

Der Zwillingsbruder von Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz begeistert die Öffentlichkeit regelmäßig mit extrovertierten Outfits und einem dazu passenden Styling. Zudem zieren mehrere farbenfrohe Tattoos die Haut des Musikers. Aktuell zeigt sich der Frontmann von „Tokio Hotel“ mit blond gelockten Haaren.

Ebenso wie Leni Klum hat auch Bill Kaulitz seine Liebe zur Mode zum Beruf gemacht. Beim TV-Sender Prosieben, wo auch Germany‘s Next Topmodel zu sehen ist, hat der Sänger seine eigene Show.