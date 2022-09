Von „Sieht süß aus“ bis „Liebe es“: Leni Klum begeistert Fans mit neuer Long-Bob-Frisur

Bye, bye, lange Mähne! Leni Klum beweist Mut zur Veränderung und präsentiert sich im Netz mit deutlich kürzeren Haaren. Den Fans der Klum-Tochter gefällt‘s! © Instagram Leni Klum

Nach Lena Meyer-Landrut (31) hat nun auch Leni Klum (18) kurzen Prozess mit ihren Haaren gemacht. Pünktlich zum Herbstbeginn setzen die beiden Stars einen Trend und begeistern mit ihrer schicken Kurzhaar-Frisur. Bisher war die lange, glatte Mähne eigentlich das Markenzeichen der Tochter von Heidi Klum (49). Nun hat sie sich von ihrer Haarpracht getrennt und trägt stattdessen einen stylischen Long-Bob.

Auf Instagram teilte Leni ein Foto mit ihrer neuen Frisur. Ihre Haare fallen der College-Studentin nun nur noch bis zu den Schultern. Auf dem Bild strahlt das Model in die Kamera und scheint sich total wohl mit dem neuen Look zu fühlen. Auch in ihrer Story berichtete sie über die Transformation. „Ich brauchte wirklich eine Veränderung“, erklärte Leni. Mit dem Ergebnis war sie sichtlich zufrieden. „Hallo zu meinem neuen Ich – ich liebe meine Haartransformation“, schwärmte die Kalifornierin. Auch ihre Haarfarbe hat sie ein wenig aufhellen lassen.

Leni Klum: Von der blonden Mähne zum brünetten Long-Bob

Ihr Großvater Günther Klum (77) zeigte sich sehr angetan von dem neuen Look. „Gut geworden, Mausekatze. Liebe Grüße, Opa“, schrieb der Vater von Heidi Klum unter den Post. Auch die Fans hinterließen fleißig positive Kommentare. „Die kürzeren Haare schauen mega aus“, befand ein Follower. Andere schwärmten: „Dir steht einfach alles“, „Ist toll geworden“, „Sieht süß aus“ oder „Ich liebe es, du bist so wunderschön“. Außerdem gab es natürlich jede Menge Herz- und Flammen-Emojis für Leni. Über so viel Support freut sich die Promi-Tochter sicher sehr.

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Leni ein Make-over gewagt hat. Als sie Ende 2020 ins Rampenlicht trat und mit Mama Heidi für das Vogue-Magazin posierte, trug die Schönheit noch blonde Haare. Erst Anfang dieses Jahres verabschiedete sie sich vom Blondinen-Dasein und überraschte mit ihrer plötzlich brünetten Haarfarbe. Sicher werden die Fans noch viele weitere Typveränderungen bei Leni erleben – wie es bei Topmodels eben so üblich ist.