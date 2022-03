Leni Klum spricht akzentfrei Deutsch auf Instagram: Video mit Heidi begeistert

Von: David Maciejewski

Teilen

Leni und Heidi Klum haben je ein Cover der neuen Ausgabe des Harper‘s Bazaar spendiert bekommen. In einem Video freut sich die 17-Jährige auf Deutsch.

Berlin – Heidi Klum (48) ist mit 18 Jahren in die große, weite Welt gezogen und hat das Model-Business erobert. Ihre Kinder sind deshalb auch nicht hierzulande aufgewachsen, sondern in den USA. „Unsere Kinder sprechen Deutsch und Englisch“, verriet die heute 48-Jährige schon vor Jahren gegenüber dem Magazin Bunte. Den Beweis erbringt Tochter Leni immer und immer wieder, wie RUHR24* berichtet.

Name Heidi Klum Geboren 1. Juni 1973 (Alter 48 Jahre), Bergisch Gladbach Größe 1,76 m Kinder Leni Klum, Lou Sulola Samuel, Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel

Leni Klum spricht fast akzentfrei Deutsch auf Instagram – Video begeistert

Leni Klum (17) tritt in die Fußstapfen ihrer Mama Heidi und ergattert einen Modeljob nach dem anderen. Zuletzt gab es für sie und ihre Mutter je ein Cover der neuen Ausgabe des Magazins Harper‘s Bazaar. Ihre Freude darüber teilte das Duo natürlich umgehend auf Instagram in einem gemeinsamen Video.

Die Kommentare zu dem Clip auf dem Profil von Heidi Klum waren zwar ausgeschaltet, doch viele Fans dürften über das beinahe akzentfreie Deutsch der 17-Jährigen gestaunt haben. „Unser Titel ist raus“, verriet sie dabei unter anderem und ergänzte auf das „Ich hoffe, er gefällt euch“ von Heidi ein „Ich auch.“

Leni Klum wird von Heidi kritisiert: Hat beim Deutsch sprechen schlecht zugehört

Es ist nicht das erste Mal, dass Leni Klum ihre ziemlich guten Deutsch-Kenntnisse der Öffentlichkeit präsentiert. Als sie selbst Ende 2020 erstmals ins Rampenlicht trat, wurde ein gemeinsames Interview von ihr und Heidi mit der VOGUE durchgeführt und unter anderem auf Youtube veröffentlicht (mehr News über Leni Klum auf RUHR24* lesen).

Mit ein paar Schwierigkeiten zwischendurch, sprach das Nachwuchsmodel immer wieder Deutsch, mit ein bisschen Englisch beigemischt. Dabei kam auch die Frage auf, was Leni hätte anders machen können, als sie jünger war. Ihre Mutter entgegnete: „Ein bisschen mehr Zuhören beim Deutsch sprechen, ja. Dann wäre dein Deutsch jetzt ein kleines bisschen besser.“

Leni Klum begeistert Fans: Tochter von Heidi Klum spricht fast akzentfrei Deutsch

Leni selbst konnte da nur zustimmen. Beide waren sich jedoch einig, dass die Situation vor der Kamera auch für ein klein wenig Nervosität gesorgt hat. Die Reaktionen der Fans waren schließlich auch sehr positiv.

„Jeder, der zweisprachig aufgewachsen ist, kann verstehen, wieso das Gespräch so abgelaufen ist“, hieß es in einem Kommentar. In einem anderen Post hieß es: „Dieses Denglisch. Wusste gar nicht, dass Leni nicht akzentfrei Deutsch spricht. Voll süß.“ Da die 17-Jährige hierzulande aktuell einen Job nach dem anderen erhält, dürfte sie künftig auch noch flüssiger Deutsch sprechen! *RUHR24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA