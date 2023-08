Leni Klum: Rares Bild mit ihrem leiblichen Vater Flavio Briatore begeistert Fans

Von: Volker Reinert

Leni Klum, die Tochter von Model und GNTM-Chefin Heidi Klum, ist die leibliche Tochter von Flavio Briatore. Gemeinsame Bilder wurden kaum öffentlich. Nun postete der Formel-1-Manager ein Foto auf Instagram.

Monaco – Model Leni Klum (19) sieht man selten an der Seite ihres leiblichen Vaters, dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore (73). Umso überraschender nun der Schnappschuss, den der Ex-Partner von GNTM-Chefin Heidi Klum (50) auf seinem Instagramprofil veröffentlichte. Zu sehen: die gemeinsame Tochter Leni zu Besuch bei Briatore und ihrem Halbbruder in Monaco.

Leni Klum startet als Model durch und tritt in die Fußstapfen von Heidi Klum

Ende 2020 schlug diese Nachricht ein wie eine Bombe: Leni Klum, die älteste Tochter von Model Heidi Klum, präsentierte sich erstmals in der Öffentlichkeit. Die Bergisch-Gladbacherin Heidi Klum sorgte stets dafür ihre Kinder abzuschirmen, doch mit 16 Jahren entschied sich Leni in die Modelfußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten. Ihr Cover auf der deutschen Vogue im Januar 2021 an der Seite der 50-Jährigen gilt als ihr Startschuss in der Modewelt. Seither ist sie auf diversen Covern großer Zeitschriften zu sehen und auf den Laufstegen dieser Welt zu Hause.

Auf Instagram gibt Leni, die in den vergangenen GNTM-Staffeln jeweils Gastauftritte absolvierte, oft Einblicke in ihr Privatleben. Sei es mit Freund Ari, mit Mutter Heidi Klum samt Ehemann Tom Kaultitz (33), sowie dessen Zwillingsbruder, dem Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33) oder mit Adoptivvater Seal (60). Einer fehlte bislang gänzlich auf Bildern: Flavio Briatore.

Das Leben von Leni Klum Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York als Tochter von Heidi Klum und Flavio Briatore geboren. Noch während der Schwangerschaft trennte sich das Paar. Das Model kam noch vor der Lenis Geburt mit Seal zusammen. Der Sänger adoptierte Leni und hat drei Halbgeschwister mütterlicherseits, sowie einen Halbbruder väterlicherseits.

Leni Klum besuchte Flavio Briatore und ihren Halbbruder Nathan Falco

Nun machte Briatore den ersten Schritt und veröffentlichte ein Foto von sich mit seinen Kindern. Zu den Worten „Bis bald, Leni“ sieht man das Nachwuchsmodel im Arm ihres leiblichen Vaters. Auch ihr Halbbruder Nathan Falco (13) ist darauf zu sehen.

Flavio Briatore postete ein Bild von sich und Tochter Leni Klum auf Instagram. Briatore war 2004 kurzzeitig mit GNTM-Chefin und Model Heidi Klum liiert. © Screenshot: Instagram/briatoreflavio & IMAGO / ABACAPRESS

Das gemeinsame Foto der Patchwork-Familie kommt jedenfalls sehr gut bei den Fans an. So lauten einige Kommentare: „Einfach nur wunderbar, ihr drei“ und „tolles Familientreffen“.

Sogar Topmodel Naomi Campbell (53) verewigte das Posting mit drei Herzen. Interessant: Auch sie ist eine Ex-Freundin des Italieners. Lenis Mutter Heidi Klum wird im Herbst 2023 in der neuen Staffel von „Die Bergretter“ zu sehen sein und postete schon erste Bilder vom Dreh. Verwendete Quellen: Instagram/ briatoreflavio