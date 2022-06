Heidi Klum ist stolz: Tochter Leni Klum hat ihren High School-Abschluss geschafft

Leni Klum hat ihren Abschluss geschafft © Instagram/Leni Klum & Instagram/Heidi Klum

Leni Klum hat ihren High School-Abschluss in der Tasche – und Mama Heidi ist stolz wie Oskar. Auf Instagram teilten sie Eindrücke von der Abschlusszeremonie.

Was für ein Meilenstein: Leni Klum (18) feiert ihren Schulabschluss! Die Tochter von Heidi Klum (49) hat die High School erfolgreich hinter sich gelassen und nutzte die Gelegenheit, um auf Instagram ein Foto ihrer Abschlusszeremonie zu teilen. Darauf posiert sie mit blauem Talar und traditionellem Doktorhut und hält freudestrahlend ihr Abschlusszeugnis in die Kamera. „Die Klasse von 2022“, kommentierte Leni den Schnappschuss und fügte ein blaues Herz-Emoji hinzu. Das junge Model hatte bis vor kurzem die Pacifica Christian High School im kalifornischen Santa Monica besucht.

Prominente Glückwünsche gab es unter anderem von Blogger Riccardo Simonetti (29) und GNTM-Fotograf Rankin (56). Aber auch Lenis Vater Flavio Briatore (72) ließ es sich nicht nehmen, seiner Tochter zu gratulieren. Der ehemalige Formel-1-Chef kommentierte den Beitrag mit vier applaudierenden Händen und drückte damit aus, wie sehr er sich über den besonderen Moment freut.

Heidi Klum bejubelt Leni lautstark bei der Abschlusszeremonie

Natürlich war aber niemand stolzer auf Leni als Heidi Klum. Auf Instagram postete die GNTM-Jurorin Eindrücke von der Abschlusszeremonie und teilte mit ihren Followern unter anderem den Moment, als Leni ihr Zeugnis entgegennahm. „Ich bin sehr stolz auf dich“, schrieb Heidi zu dem Video, in dem ihre Tochter Hände schüttelt und mit ihrem Zertifikat posiert. Nicht zu überhören sind die Jubelrufe im Hintergrund, die Leni feiern – allen voran Mama Heidi stieß gleich mehrere Freudenschreie aus.

Auch den traditionellen Moment, als Leni ihren Doktorhut in die Luft warf, hielt Heidi in einem Video fest. Den kurzen Clip kommentierte sie lediglich mit einer Reihe von Feier- und Herz-Emojis. Kommentare für die Videos hatte die TV-Beauty deaktiviert.

Nachdem der Highschool-Abschluss also geschafft ist, kann sich Leni dem nächsten Kapitel in ihrem Leben widmen. Die hübsche Brünette will nämlich in ihrer US-amerikanischen Heimat Innenarchitektur und Kunst studieren. „Ich will aufs College gehen, am liebsten in New York. Aber ich will auch weiter modeln“, verriet sie in einem vergangenen Interview mit Red.