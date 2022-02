„Dritter Valentinstag mit dir“: Leni Klum teilt gemeinsames Bild mit ihrem Freund

Von: Stella Rüggeberg

Leni Klum begeistert ihre Fans mit süßem Pärchenbild zum Valentinstag © Instagram / Leni Klum

Es ist ihr dritter gemeinsamer Valentinstag. Leni Klum und Aris Rachevsky sind seit über zwei Jahren ein Paar und schweben immer noch auf Wolke sieben. Das macht ihr jüngstes Selfie deutlich.

Los Angeles - Seit über einem Jahr baut sich Leni Klum (17) eine Karriere als erfolgreiches Model auf. Bei Instagram teilt sie häufig Einblicke in ihren Alltag als Nachwuchsmodel und führt ihre 1,2 Millionen Follower hin und wieder hinter die Kulissen ihrer Fotoshootings. Nun sorgt sie jedoch mit einem Pärchenbild für Aufsehen, wie tz.de berichtet.

Machte Leni Klum anfangs ein großes Rätsel um ihren Freund, so gesteht sie ihre Liebe nun öffentlich auf Instagram. Am vergangenen Valentinstag postet die Tochter des Supermodels Heidi Klum (48) ein süßes Selfie mit ihrem Freund Aris Rachevsky.

Leni Klum und ihr Freund Aris Rachevsky schweben auf Wolke 7

Sind es sonst Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz (32), die mit ihren Pärchenbildern für Aufsehen sorgen, scheint Leni nun in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Das erste gemeinsame Foto von Leni Klum und Aris Rachevsky ist dies jedoch nicht. Zuvor zeigten sich die beiden knutschend im türkisblauen Meer.

Dies ist ihr dritter gemeinsamer Valentinstag. Auf dem geteilten Instagram-Beitrag liegen Leni und Aris kuschelnd auf dem Sofa und schauen in die Kamera.

Das Nachwuchsmodel ist schon über zwei Jahre mit ihrem Freund zusammen. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit wagten sie im Oktober 2021 zur Netflix-Premiere von „The Harder They Fall“. Seitdem postet Leni häufig süße Couple-Bilder. Die beiden Turteltäubchen scheinen immer noch mächtig verliebt zu sein. Hoffentlich sieht ihre Zukunft weiterhin so rosig aus!