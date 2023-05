Leni Klum trägt jetzt Pony

Leni Klum lässt sich umstylen und nimmt nicht nur Vogue, sondern auch ihre Follower mit. Ihr Wunsch an die Friseurin: zurück zum Blondton und ein Pony.

Los Angeles – Für ein frisurentechnisches Umstyling durfte Vogue Leni Klum (19) in Los Angeles zum Friseur begleiten. Wie dieser Besuch bei der Haarstylistin ablief, können sich Lenis Fans und Follower auf ihrem Instagram-Profil anschauen. Dort hat die Tochter von Heidi Klum (49) ein Video hochgeladen, das den ganzen Friseurbesuch zeigt.

Darin erzählt sie der Stylistin, was sie sich vorgestellt hat: Leni wünscht sich, wieder blonder zu sein. Sie sei eigentlich ihr ganzes Leben lang blond gewesen, berichtet sie. Im letzten Jahr hatte sie dann einen brünetten Ton gewählt. Nun möchte sie zu einem Blond zurückkehren, das aber auch nicht zu hell sein soll.

Zuletzt trug Leni Klum als Kind Pony

Die Haarstylistin setzt auf einen natürlichen Look, weshalb die Ansätze etwas dunkler belassen werden. In den Längen hingegen kommt das warme Blond dann voll zur Geltung, weil Leni an diesen Stellen schon ein paar Highlights hat, die von der Stylistin noch intensiviert werden. Doch nicht nur die Farbe soll sich ändern.

Auch an einen Pony möchte sich das Model nun heranwagen. „Das letzte Mal hatte ich einen Pony, als ich sechs oder sieben Jahre alt war“, erzählt Leni im Video. Sie hat sich für die derzeit angesagten Curtain Bangs entschieden. Das ist ein Pony, bei dem die langen Strähnen gescheitelt getragen werden und so das Gesicht umrahmen.

Obwohl sie ihren Friseursalon schon gut kennt, ist Leni in Bezug auf den Pony nervös. Doch am Ende ist sie mit dem Ergebnis zufrieden und findet, dass ihre Ponysträhnen genau die richtige Länge haben. „Ich lieb das, und ich will meine Haare immer so haben“, lautet das Fazit der 19-Jährigen. Verwendete Quellen: Instagram / voguegermany