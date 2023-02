Gebleichte Augenbrauen: Leni Klum überrascht mit neuem Look

Teilen

„Dankt mir später“: Was gebleichte Augenbrauen und ein Fingernagel-Produkt miteinander zu tun haben können, zeigt Leni Klum in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

New York – Leni Klum (18) überrascht Fans mit ihrem neuesten Instagram-Post. Auf den Fotos ist das Model kaum wiederzukennen. „Du siehst hier ganz anders aus. Musste echt zweimal hinschauen“, heißt es von Fans unter dem Beitrag. Auf den Fotos sind Lenis Haare im Seitenscheitel streng hinters Ohr gegelt und es wirkt, als hätte die 18-Jährige keine Augenbrauen. Diese scheinen für die Schnappschüsse gebleicht worden zu sein, ihre Augen sind nur leicht geschminkt und ihre Lippen glänzen mit pinken Lipgloss. „Hätte dich gar nicht erkannt“, schreibt ein Nutzer unter den Post und ist damit nicht allein.

Grund für den Look ist eine Werbekampagne für eine Fingernagel-Creme. Die älteste Tochter von Heidi Klum (49) ist gerade einmal 18 Jahre alt und feierte vor nicht allzu langer Zeit ihr Model-Debüt. Nun steht Leni schon längst nicht mehr im Schatten ihrer Topmodel-Mama, sondern beherrscht souverän die Laufstege für die bekanntesten Brands und liefert Werbedeals und Fotokampagnen für Luxus-Marken wie Dior ab. Wie nun auch – die Fingernagel-Creme ist nämlich von keiner geringeren Marke als von Dior.

Fans lieben den Look von Leni Klum: „Sie ist einfach die Schönste“

Die Fotos, die nun Lenis Instagram-Profil schmücken, stammen aus einer Dior-Kampagne. Mit der roten Creme-Tube für schönere Nägel bedeckt das Model für das erste Foto das Auge. Auf dem zweiten Bild betrachtet die 18-Jährige die Creme wie ihren Schatz. Und so bewirbt das Model das Dior-Produkt auch in der Bildbeschreibung. Es sei ihr Geheimnis für gesunde und schöne Nägel. „Nutzt die Creme vorm Schlafengehen und dankt mir später“, schreibt die Studentin.

Dior setzt für Shootings gerne auf Heidis Nachwuchs, so postete Leni zuvor bereits Auszüge aus einem eleganten Dior-Shooting mit Dior-Leoparden-Tuch als lässig schickes Haar-Accessoire im 50er-Jahre-Style. Auch wenn die Nachwuchs-Klum nun wieder mit ungewohntem Look, mit gebleichten Augenbrauen aufwartet, bleiben die Fans von dem Model beeindruckt. „Wow, so schön“, „Ich liebe den Look“, „Sie ist einfach die Schönste“ heißt es in der Kommentarspalte.